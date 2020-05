ROMA (ITALPRESS) - Silvia Romano e' tornata in Italia. La cooperante rapita in Kenya nel novembre 2018 e liberata dopo un anno e mezzo e' giunta all'aeroporto di Ciampino, dove ha potuto riabbracciare i suoi familiari. Ad attenderla, tra gli altri, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ringrazio, anche al nome del ministero degli Esteri, tutte le persone che hanno lavorato per riportare Silvia Romano in Italia, che torna in Italia nella giornata della festa della mamma, e quindi un augurio speciale alla mamma di Silvia e un saluto a tutte le mamme, ai genitori degli altri cittadini che purtroppo sono ancora in uno stato di prigionia all'estero. Lavoreremo, come abbiamo lavorato, per Silvia Romano, per riportarli a casa" ha detto Di Maio, che ha aggiunto: "Lo Stato non lascia indietro nessuno, e il lavoro fatto dalla Farnesina, dall'intelligence, dal presidente del Consiglio, e' un lavoro che continuera'". (ITALPRESS). sat/red 10-Mag-20 15:11