Spadafora "Nelle prossime ore parere Cts sul calcio"

ROMA (ITALPRESS) - "Nelle prossime ore arrivera' il parere che abbiamo chiesto al CTS sul protocollo della Figc". Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora sulla propria pagina Facebook. "Ho chiesto ai presidenti Giovanni Malago' e Luca Pancalli di convocare due giunte straordinarie del Coni e del Cip. Alla luce dell'approvazione della Legge sulle Olimpiadi e le Finali ATP di Torino, ma soprattutto a seguito delle numerose norme di sostegno e rilancio del mondo dello Sport, ritengo utile un ulteriore confronto per condividere le misure intraprese e restituire a un mondo di atleti, amatori, dilettanti e lavoratori la possibilita' di tornare pienamente in attivita', in condizioni di sicurezza - ha aggiunto Spadafora -. Siamo pronti, inoltre, a sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico le Linee guida per gli allenamenti di tutti gli sport di squadra e le Linee guida per la riapertura di tutti gli impianti sportivi (tra i quali palestre, piscine, circoli sportivi, centri danza…) che consentiranno a tutti i lavoratori del mondo dello sport di riprendere le proprie attivita'". "Infine - ha concluso il ministro Spadafora -, stiamo lavorando con la ministra dell'Istruzione e la ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia, per l'apertura dei Centri estivi e per garantire un'estate di sport ai piu' piccoli. Un passo alla volta, lo sport riparte. Piu' di prima". (ITALPRESS). ari/gm/red 09-Mag-20 18:40