E' morto Little Richard

ROMA (ITALPRESS) - E' morto, all'eta' di 87 anni, Little Richard, celebre per successi come Tutti frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly. Lo riferisce Rolling Stone. La sua musica ha avuto un profondo impatto su generi come il soul e il funk, influenzano numerosi cantanti e musicisti dall'epoca rock al rap. E' stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Songwriters Hall of Fame, e ha ottenuto svariati riconoscimenti. La sua canzone Tutti Frutti fu inserita nel 2010 nella Biblioteca del Congresso per il suo "sound ritmato e irresistibile, sposato a un'interpretazione vocale unica, che annuncio' una nuova era per la storia della musica". (ITALPRESS). mgg/red 09-Mag-20 19:06