Il Covid, un virus che ha la furia del Mike Tyson dei tempi migliori

Ci siamo, siamo saliti sul ring e il nostro avversario è un Mike Tyson di oggi, che nonostante i suoi oltre 50 anni colpisce ancora con una potenza e una grinta da fare paura. Ma il nostro avversario non è una persona, non ha una struttura ossea, non ci permette di capire da dove arriverà il colpo e con quale forza. Il nostro avversario è infimo, sottile e viaggia attraverso l’aria e il contatto e ci colpisce senza che noi lo sentiamo, almeno per i primi giorni. Il nostro avversario non ci permette di chiedere la sospensione dell’incontro anche se i colpi che ci ha inflitto sono degni di 15 round valevoli per i pesi massimi.

Oggi stanchi, doloranti e cercando di capire cosa fare e come ci apprestiamo ad una vita che non sarà più normale, per quanto la parola normale, ci suona starna ci stiamo lentamente rialzando. Una lenta ma costante ripartenza e quanto abbiamo vissuto lascerà delle profonde tracce sulla nostra psicologia e sulla nostra economia più che un vero e proprio incontro di boxe. Quante ne ho prese ma quante gli ne ho dette, frase più adatta non poteva meglio definire questo momento. In questo periodo che non è ancora finito ma che lentamente riprende e ci riporta ad una vita di distanziati contatti dobbiamo rivedere tutte le nostre aspettative, dobbiamo ripensare i nostri business e i nostri modelli comportamentali.

Abbiamo la grande possibilità di ripensare il futuro non solo per noi ma per chi verrà dopo di noi. Oggi è il momento per prepararci per il futuro e per ripensare il presente senza dimenticare gli insegnamenti del passato. I mercati azionari osservano con ansia e sospetto quanto la politica enuncia e la politica sfugge dal dare una visione da farci intravedere un progetto che ci permetta di sperare. Forse perché mancano gli statisti, ma questo ormai lo diciamo da anni e lo abbiamo capito tutti , forse tranne quelli che la parola statisti la confondono con la statistica.

Il mondo è cambiato alla 3 ripresa e oggi non siamo ancora arrivati alla 12cesima su 15. Abbiamo ancora la possibilità di fare, di non perdere il treno che sta annunciando il suo arrivo in stazione con un fischio altri tempi. Il paese ha bisogno di reagire e di ripensare se stesso attraverso le sue eccellenze e questo e il momento prima che il 15esimo round arrivi e la campanella del dong decreti la fine dell’incontro. Prima che gli arbitri di bruxelles decidano che non possiamo chiedere la rivincita. Il turismo, la moda, il food, il mondo dei borghi storici e l’arte, il sistema delle eccellenze, delle nuove tecnologie e quel mondo che ruota interno alla casa e al mondo del lavoro.

Il paese Italia, lo stato Italia, fatto da donne e uomini che in questo periodo si sono dimostrati di un coraggio incredibile e si sono dimostrati, in larga massima, molto più disciplinati rispetto quanto tutti noi credevamo, devono ascoltare un messaggio di forza, di speranza, di ottimismo. Le nostre case cambieranno e avranno sempre di più la conformazione di noi stessi e sempre di più diventeranno anche dei luoghi di lavoro. Lavoreremo da casa e colloquieremo con i nostri interlocutori attraverso la rete. I nostri palazzi saranno sempre di più delle piccole città e si dovrà ripensare come utilizzare quei negozi, quei bar, quelle tante attività commerciali che questo periodo ha portato alla chiusura. I nostri negozi potranno diventare uffici ad uso e consumo del solo condominio, micro asili per le tante mamme e i padri che dovranno lavorare senza mai abbandonare il propria via e il numero civico del loro palazzo.

Il cibo viaggerà utilizzando la rete delle metropolitane e dei treni o dei tram nelle ore notturne e al nostro risveglio i negozi avranno la possibilità di ricedere la merce tramite veicoli elettrici condotti in remoto. Le piattaforme logistiche saranno dei grandi punti di smistamento e di approvvigionamento costantemente riforniti da treni veloci dedicati al solo trasporto di merci. La nostre uscite saranno regolate e programmate da prenotazioni programmate e sicure e le visite ad una mostra o in un museo saranno veramente momenti unici e non l’accalcarsi davanti ad un opera senza avere il tempo di capire e di comprendere quanto l’artista ci ha voluto dire.

Esisteranno ancora i cinema, ma saranno dei luoghi di ritrovo dove il film sarà accompagnato dalle musiche dal vivo e potremo mangiare, saranno delle esperienze vissute attraverso tutti i sensi. Le migliori scuole saranno quelle che offrono delle lezioni a distanza e dove all’atto dell’iscrizione di verrà fornito un tablet in modo in famiglia non debba fare i turni per lavorare, studiare o divertirsi. Non saremo uniformati, non saremo preda delle profezie di Phil Dick, saremo più liberi di gestire il nostro tempo e le nostre emozioni, magari con meno abbracci e coccole, ma sinceramente con più cose da raccontarci quanto ci vedremo. Il nostro tempo sarà prezioso e lo dedicheremo solo a chi realmente lo merita, non in un rapporto egoistico, ma in un dare per ricevere che non sia scontato. I grandi palazzi ad ufficio saranno avranno spazi adibiti a serre per la coltivazione dei prodotti di prima necessità attraverso idrocolture avanzate. L’insalata sarà a chilometro zero nel vero senso della parola.

La natura e quanto abbiamo visto ci offre riprenderà il possesso dei suoi spazi, delle sue stagioni, dei suoi colori e le acque dei fiumi, dei laghi e dei mari avranno colori che non abbiamo mai visto prima. Ma è adesso che dobbiamo iniziare a pensare al domani che poi è già oggi, è adesso che dobbiamo prepararci e investire su cosa fare dopo. Chi oggi non lavora per il dopo non può più pensare di avere la rivincita e di ritornare a combattere sul ring perchè il prossimo incontro potrebbe essere fatale e portarci via quello che siamo, la nostra storia, la nostra voglia di vivere, la nostra cultura, la nostra energia, portarci via un paese, una nazione.