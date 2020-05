Il dramma del lavoro prossimo venturo

Dobbiamo essere consapevoli: siamo in un’economia pandemica che durerà, se va bene, fino al vaccino. Forse a dicembre. E la situazione è drammatica perché l’Italia produce 5 miliardi di PIL al giorno e perde circa 90 miliardi per ogni mese di lockdown pieno e 30 miliardi nel lockdown allentato come quello della fase 2. Significa almeno 180 miliardi persi in 2 mesi. E 30 miliardi per tutti i mesi di lockdown allentato a venire.

Abbiamo 7,3 milioni di lavoratori in CIG. E mancano i dati della CIG in deroga (microimprese fino a 1 dipendente). Si stima che, su 5,3 milioni di partite IVA, almeno 1,9 milioni (quel 25/30% che era già poco resiliente per scarsa produttività prima del Covid), siano a rischio a causa dei costi e della mancanza di liquidità. Senza dimenticare che sono spariti almeno 3,4 milioni di lavoratori in nero (dati Istat ma, in realtà, si stima che siano circa 6 milioni quelli che vivono di “reti informali”). Ci sono poi 3 milioni di contratti a termine (ne scadono 300 mila al mese per cui ne abbiamo persi almeno 600mila) e circa 350mila lavoratori a chiamata. Senza dimenticare almeno 2 milioni di colf e badanti (865mila in regola). E i 2,5 milioni di disoccupati già esistenti a febbraio 2020. Tutte queste persone quando scadranno CIG e Naspi e finirà il blocco dei licenziamenti, di cosa vivranno?

E’ inutile andare avanti. La situazione è questa. E va detto chiaramente. L’OIL stima che la pandemia produrrà 195 milioni di nuovi disoccupati. Se non da numeri a caso, poiché l’Italia vale il 2,5% del PIL del mondo ed è un focolaio della pandemia, avrà circa 4 milioni di nuovi disoccupati. Che, sommati ai precedenti ci faranno passare dal 10 al 25% di disoccupazione. Altro che nessuno resterà indietro. L’abbiamo detto più volte: come andare nel deserto senza acqua. Ci sarà una strage di aziende, partite IVA e lavoratori. Mi piacerebbe dire che sono numeri a caso. Purtroppo, le organizzazioni internazionali che li elaborano sono credibili.

Che fare allora? Possiamo bloccare i licenziamenti e dare la CIG, ma non per sempre. Una sola considerazione: se, con tutti i problemi, si fosse fatta affluire prima la liquidità a imprese e famiglie (anche con qualche profittatore) avremmo forse risparmiato tanti miliardi che spenderemo nei prossimi mesi in ammortizzatori sociali. E’ stato proclamato lo stato di emergenza il 31 gennaio? Sono state compresse alcune libertà costituzionali il 9 marzo? E l’unico articolo della Costituzione da rispettare era quello delle coperture di bilancio richieste dalla Ragioneria? Sospese le libertà, sospeso l’art. 81 fino alla fine dell’emergenza. E invece no. E ora dobbiamo rincorrere un decreto aprile che è diventato maggio, e che si aggrappa come un arrampicatore all’ultimo appiglio al Consiglio UE.

Ma i danni della pandemia sono immensi: perché quelle di imprese e lavoratori non sono solo spese a cui non si riesce a far fronte, ma anche di redditi scomparsi perché le imprese chiudono e non riaprono. Apri le fabbriche e non il dettaglio? Per chi devono produrre le fabbriche? Apri i ristoranti a posti limitati? E come paghi personale, spesa, affitto e utenze? Dai (solo) 600 € a quasi tutti ma ci metti quasi 2 mesi? E come vive chi non ha risparmi? Allarghi (meritoriamente) la CIG, ma dopo 60 giorni chiedi scusa perché non è ancora arrivata? Tutte domande che hanno una sola risposta: il problema non è l’adeguatezza della misura, magari giusta. Il problema è la velocità della messa a terra. Perché volare è bello ma atterrare è tutto.

Ma ecco il caos della Fase 2. Dando per scontato che l’App funzioni, il vero problema non sarà solo scoprire i contatti, ma rendere tutti consapevoli del disaster recovery. Ovvero: non solo tamponare tutti e curare i sintomatici, ma organizzare il sostentamento di questi micro-lockdown con alberghi lazzaretto, malattia per i dipendenti, sussidi a fondo perduto per imprese e partite IVA. Altrimenti si formeranno sempre nuovi micro focolai.

Perché la gente, per sopravvivere, proverà sempre ad andare a lavorare.

*presidente di ConfAssociazioni