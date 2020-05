LA MIA FASE 2/Miranda (ExportUSA): «Negli Usa nuove opportunità»

La crisi economica e sanitaria che ha travolto il nostro paese e tutto il resto del mondo è davvero senza precedenti. E ci ha colti quasi del tutto impreparati.

Noi abbiamo tre sedi, una in Italia, una a New York e una a Bruxelles, e fin dai primi giorni abbiamo deciso - per tutelare la salute dei nostri dipendenti - di attivare immediatamente l'attività da remoto, per continuare comunque a garantire consulenza e supporto a tutti i nostri clienti che hanno comunque continuato a lavorare anche se in modalità differenti rispetto al solito.

Qui a New York, devo ammetterlo, eravamo già piuttosto preparati: tutto è perfettamente strutturato per operare da remoto, semplicemente utilizzando sistemi di telelavoro che connettono le aziende su scala nazionale e globale. Si tratta di una prassi abituale per un mercato così vasto dove è più conveniente risparmiare tempo, denaro ed abbattere le distanze, utilizzando la tecnologia piuttosto che percorrere lunghe tratte. Questa emergenza, però, ha insegnato anche alle aziende italiane un nuovo modello di lavoro che, sono sicuro, qualcuno continuerà ad usare anche in futuro.

Noi, in questi mesi, abbiamo puntato su due aspetti che riteniamo fondamentali: il primo è assicurare la continuità del business e il secondo sulla formazione, sia interna sia esterna. Abbiamo organizzato una serie di webinar per dare la possibilità alle aziende di comprendere quanto l'export in una situazione complessa come quella attuale sia davvero una delle attività su cui puntare. Il Coronavirus, infatti, non sarà certo un vincolo all'export europeo negli USA e le aziende italiane dovrebbero prepararsi per trarre vantaggio da questo momento storico, per lavorare in maniera più incisiva con gli Stati Uniti, anche considerate le attuali esigenze di approvvigionamento di beni industriali che prima venivano forniti dalla Cina. La nostra azienda ha ricevuto, proprio in questo periodo che non possiamo certamente definire tranquillo, moltissime richieste da aziende italiane che iniziano a vedere, proprio negli Stati Uniti, una possibilità di sviluppo del proprio mercato, soprattutto adesso che il nostro paese sembra quasi totalmente bloccato.

In America, pur nel pieno delirio da Coronavirus, alcuni settori stanno vivendo un momento di crescita: i medical device, il food & beverage, i prodotti per la pulizia, i prodotti per l'igiene personale, le piattaforme per incontri e conferenze virtuali, le piattaforme di intrattenimento e, in genere, tutto l'e-commerce. Ed è proprio in questi settori che le aziende italiane possono davvero fare la differenza.

Gli Stati Uniti sono un'opportunità unica di business e di crescita per le imprese europee. Non facciamoci spaventare da dichiarazioni fatte sull'onda dell'emotività. Terminata l'emergenza pandemia di sicuro gli Stati Uniti ripenseranno molte parti della supply chain riallocando le forniture a paesi più stabili e più allineati con le politiche e le strategie americane. L'Europa e l'Italia sono in prima linea per avvantaggiarsi di questa situazione ed è adesso il momento per investire sul mercato americano con l'obiettivo di guadagnare quote di mercato.