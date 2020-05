LA MIA FASE 2/Ganassini: «Comprare italiano per dare liquidità alle imprese»

Istituto Ganassini, lo storico Gruppo dermocosmetico orgogliosamente italiano, è stato fondato nel 1935 dal Professor Domenico Ganassini, mio nonno. In oltre 80 anni di storia siamo passati attraverso la seconda guerra mondiale e la crisi del 2007 per citare la più recente, ma devo dire che non abbiamo mai percepito l’incertezza che è palpabile in questo periodo. Il Coronavirus ha spaventato le persone perché è qualcosa di intangibile e incontrollabile che ha colto tutti di sorpresa. Sembrava un fenomeno cinese, che non sarebbe mai arrivato in Italia e invece in poche ore ci ha fatto sentire tutti vulnerabili dovunque e in qualunque momento.

Le prime settimane sono state molto impegnative perché abbiamo dovuto rivedere velocemente la nostra organizzazione aziendale e i piani per il futuro. Fin dai primi casi, senza esitazione, abbiamo messo al primo posto la salute delle nostre risorse che viviamo come una grande famiglia e, velocemente, abbiamo fatto un’importante operazione di digitalizzazione dei processi per permettere di fare smartworking a tutti coloro che per funzione potessero farlo e abbiamo rafforzato le misure di prevenzione e distanziamento negli stabilimenti (già per altro molto elevate).

Nelle settimane di lockdown siamo stati molto presenti nei confronti dei nostri dipendenti per i quali abbiamo organizzato seminari motivazionali su come gestire la crisi e sul fare gruppo a distanza. Non volevamo perdere lo spirito di squadra che ci contraddistingue.

Non ci siamo però dimenticati degli altri e, contemporaneamente, abbiamo voluto anche dare una mano al nostro paese nella lotta contro il Coronavirus, da un lato donando dieci ecografi salvavita (per un valore di 220.000 euro) ai reparti di rianimazione degli ospedali impegnati in prima linea nella cura di pazienti con infezione da CoVID-19, dall’altro riconvertendo la produzione dei nostri stabilimenti in gel per la pulizia delle mani igienizzante che è stato distribuito gratuitamente a ospedali e farmacie. Abbiamo anche voluto ringraziare gli operatori sanitari, i veri eroi di questo periodo, regalando dei kit di bellezza che alleviassero la stanchezza delle ore passate in corsia.

Tanti progetti importanti tutti insieme che però abbiamo affrontato guardando sempre avanti. Ora che siamo entrati nella Fase 2 ci vogliamo concentrare sui nostri obiettivi di business con ottimismo e fiducia nei mesi che verranno: di sicuro il virus convivrà con noi per molto tempo ancora e sarà, come è sempre stato, imprevedibile. Potrebbe di nuovo stravolgere le nostre vite all’improvviso, ma siamo certi che l’esperienza di queste settimane e il lavoro di squadra che ci ha contraddistinto ora più che mai ci permetteranno di adattarci a uno scenario mutevole con successo. Un ruolo fondamentale lo giocheranno le persone comuni; più si comprerà italiano, più le aziende avranno la liquidità per ripartire. Siamo un grande popolo, l’abbiamo dimostrato durante l’emergenza e sono sicuro che lo dimostreremo ancora.