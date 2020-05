LA MIA FASE 2/Gallesi (Hunters Group): «Abituiamoci a nuove dimensioni spazio-temporali»

Dal 20 Febbraio Hunters Group ha attivato un piano di smartworking che ha coinvolto l'azienda al 100% divenendo pienamente una società in telelavoro, la cui condizione è dipesa dalla situazione e dal contesto sociale in cui ognuno si è trovato. Eravamo già pronti da un punto di vista tecnologico e organizzativo, poiché - già nei mesi scorsi - avevamo implementato le adeguate procedure IT e HR per permettere ai nostri dipendenti di lavorare in remoto non soltanto in situazioni di emergenza.

Inizialmente non ci aspettavamo che questa condizione durasse tanto a lungo, ma una volta preso atto del perdurare di questa crisi, abbiamo puntato su 3 driver che reputiamo essenziali: formazione, innovazione tecnologica e supporto ai nostri dipendenti. Hunters Group ha quindi concentrato in pochi mesi la formazione prevista per tutto l'anno, utilizzando la modalità e-learning, ha implementato nuove features tecnologiche al fine di snellire i processi interni e supportare il business e ha infine organizzato dei team building ed eventi dedicati alle proprie risorse (show coocking, workout training e speech con personalità del settore HR) al fine di mantenere alta la coesione aziendale.

La Fase 1 è stata quindi una vera e propria palestra, che ha permesso alla nostra azienda di essere pronta non solo ad affrontare i cambiamenti ma ad esserne agente attivo e promulgatore in Fase 2. Del periodo che abbiamo appena vissuto, portiamo a casa innanzitutto le persone: ci siamo resi conto di quanto responsabilizzare la struttura abbia ripagato in termini di commitment dei diendenti, che si sono fatti carico di responsabilità particolarmente ampie in questo momento complesso. Guadagniamo, inoltre, un nuovo schema manageriale, molto meno incentrato sulla presenza in ufficio o sul controllo delle attività e decisamente più orientato sugli obiettivi.

Siamo, infine, entrati nell'intimità della vita di ciascuno di noi e spesso dei nostri clienti e candidati; ritengo che questo elemento possa renderci un'azienda migliore e più coesa.

Spostando lo sguardo sul mercato del lavoro, devo dire che la percezione è stata di una situazione dicotomica: da un lato aziende che, prese da un corretto e comprensibile timore, hanno bloccato qualunque tipo di attività di ricerca e selezione del personale; dall'altro lato società che hanno deciso di proseguire con il normale avanzamento e addirittura sono arrivate ad iniziare e concludere i processi di ricerca e selezione senza aver mai incontrato il candidato o ilo consulente di persona.



Emerge ora la reale novità del nostro segmento: il settore HR è abituato al network e ha sempre fatto della relazione interpersonale un elemento ineluttabile. Quello che stiamo vivendo - e che probabilmente continueremo a vivere nel prossimo futuro - non è un'eliminazione del contatto umano, ma un cambio di mentalità e paradigma.

Entrare in Fase 2 significa proiettarsi verso un futuro che riqualifica le dimensioni spazio-temporali, abbattendola distanza geografica e oraria attraverso la vicinanza virtuale: le aziende che accoglieranno in seno alla propria organizzazione questo nuovo modus operandi, riadattando, esercitando ed affinando le proprie competenze, saranno realmente pronte a muovere i primi passi verso la Fase 3.