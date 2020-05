La disoccupazione negli Stati Uniti è ai livelli della Grande Depressione

Viviamo un periodo storico talmente incredibile che a volte viene quasi da stropicciarsi gli occhi. Gli Usa presentano i dati sulla disoccupazione e sono i peggiori dal tempo della Grande Depressione. Il Coronavirus ha riportato indietro le lancette di 90 anni e le persone rimaste senza lavoro oggi sono il 14,7%. Un disastro? Non per i mercati, che si aspettavano che il dato fosse del 16% e hanno iniziato a incrementare i guadagni. Si temeva, infatti, che si potesse arrivare fino a 22 milioni di persone senza lavoro ma che lo stessero cercando attivamente. Dunque, nel dramma ci si ritrova perfino a festeggiare. Un paradosso.

Tra l'altro, secondo Goldman Sachs c'è da analizzare doppiamente queste informazioni: se le persone che sono alla ricerca di lavoro non fossero state tutte licenziate, ma solo "messe in congedo", significherebbe che non appena l'emergenza sanitaria sarà finita le cose potranno tornare a una normalità apparente in tempi rapidi. «Se le perdite di posti di lavoro si concentrano in questo segmento, aumenterebbe la possibilità di una più rapida ripresa del mercato del lavoro quando l’economia ripartirà dopo la fine dell’emergenza sanitaria» ha scritto in una nota ai clienti il capo economista di Goldman, Jan Hatzius.

Il tasso di disoccupazione “reale”, che considera i lavoratori che non cercano occupazione e i lavoratori in nero, è schizzato al 22,8 per cento. Per capirci, nel 2008 questo parametro era al 10%. Ma viviamo tempi strani, si è detto. In cui si festeggia perché non sono troppi i disoccupati. Passerà anche questa...