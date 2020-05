Crédit Agricole in Italia: utile a 145 milioni nel primo trimestre

Sono stati resi noti i risultati al 31 marzo 2020 dell’insieme delle Entità di Crédit Agricole in Italia, che ha fatto registrare un utile netto pari a 145 milioni di euro (-35% a/a) con un risultato di competenza del Gruppo CA di 109 milioni di euro. La dinamica è influenzata da accantonamenti prudenziali a fronte della crisi Covid-19.

L’attività commerciale si conferma dinamica, con una crescita del Totale Finanziamenti all’economia che sale a 77 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto al primo trimestre 2019, e una Raccolta Totale (considerando anche gli asset under management e l’attività di banca depositaria) che si assesta a oltre 242 miliardi di euro.

“Prosegue in maniera forte il sostegno del Crédit Agricole in Italia a famiglie e imprese nonostante il momento di grande incertezza per il Paese. Stiamo intervenendo con concretezza operativa in tutti gli ambiti, favorendo la programmazione degli investimenti per la ripresa – ha dichiarato Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia –. Abbiamo messo in campo non solo liquidità e finanziamenti, ma anche la solidità di un Gruppo internazionale che in Italia è presente con tutte le linee di business e che offre un servizio veloce e a 360°.”

Il gruppo bancario

Inoltre, sono stati resi noti oggi i risultati al 31 marzo 2020 del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che consolidano la capacità di produrre risultati positivi in maniera costante grazie a un modello di business equilibrato e diversificato, in un contesto di mercato condizionato dall’emergenza sanitaria in corso a causa del Covid-19. Crédit Agricole Italia ha conseguito nei primi tre mesi del 2020 un risultato netto pari a 49 milioni di euro, in calo del 21% rispetto allo stesso periodo del 2019, su cui influiscono accantonamenti prudenziali a fronte della crisi Covid-19.

Le erogazioni complessive sono cresciute del +7% rispetto all’ultimo trimestre del 2019, trainate in special modo dalle erogazioni verso le aziende (+22%). Il sostegno alle famiglie si è concretizzato in particolare con la crescita dei mutui casa nel 1° bimestre 2020 (+18% a/a), prima che entrassero in vigore le restrizioni sull’operatività e circolazione delle persone imposte dall’emergenza sanitaria, con la produzione che si è mantenuta complessivamente stabile nel primo trimestre (-0,8 a/a). Questa crescita nelle erogazioni ha contribuito ad una crescita degli impieghi netti di bilancio del 3% rispetto a dicembre 2019, portando lo stock degli impieghi al netto dei titoli a costo ammortizzato a 48 miliardi di euro.