Calcio, il Covid-19 infetta anche il valore dei club. E ora?

Tra un terzo e un quarto del valore complessivo del parco giocatori delle squadre di calcio europee è a rischio a causa del Covid-19. È quanto emerge da uno studio di Kpmg - "Player Value not Immune to pandemic" - che certifica come lo stop imposto ai campionati sia costato un patrimonio non soltanto in termini di mancata bigliettazione e altri proventi dal marketing (altro tema scottante che costringe le squadre a premere con le istituzioni per una ripresa rapida) ma anche per quanto riguarda la valutazione dei singoli giocatori. I top player hanno un costo del cartellino che può arrivare fino a 225 milioni nel caso del giovane francese del Paris Saint Germain Killian Mbappé.

Ora, nel caso in cui i campionati venissero annullati definitivamente, il crollo dei prezzi sarebbe superiore al 20%, con punte del 30. Nel caso invece si decidesse di proseguire, le svalutazioni sarebbero più contenute - seppur corpose - nell'ordine del 15%, anche se con crolli anche di 25 punti percentuali.

Non solo il valore complessivo delle rose dei principali campionati europei passerebbe repentinamente da 37,4 miliardi (di cui più di 32 realizzati dai "big five", cioè campionato inglese, spagnolo, francese, tedesco e italiano) a 27,5 (di cui 23,6 per i big five) con una flessione di oltre 26 punti percentuali. Nel caso invece si ripartisse, il calo sarebbe del 17,7%, passando a 30,79 miliardi di valore complessivo.

I club più prestigiosi, che hanno rose che non di rado superano abbondamentemente il miliardo di euro di valutazione, registrerebbero perdite consistenti come si evince dalla tabella qui sotto.

C'è una differenza sostanziale, però: che mentre nel Regno Unito, in Germania e, in parte, in Spagna, le società sono delle macchine da soldi che fruttano diversi milioni ogni anno agli azionisti di riferimento, in Italia e Francia questo non è già più vero e non è raro vedere team che accumulano debiti anche significativi. L'Inter, ad esempio, ha potuto riprendere ad avere bilanci sani solo dopo l'arrivo della dirigenza cinese di Suning, che ha iniettato capitali in maniera poderosa e ha rilanciato il brand nel mondo. Un depauperamento del valore del parco giocatori, unito a minori introiti da biglietti e merchandising, potrebbe tradursi in un vero disastro. Il pallone rischia di incepparsi definitivamente.