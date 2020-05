Quello della logistica è un settore essenziale per tutto ciò che riguarda il movimento delle merci e quindi anche degli alimenti di cui ci nutriamo, ma è entrato in crisi nera per le conseguenze del Coronavirus ed ora chiede sostegno. Con un traffico passeggeri ridotto praticamente a zero nel settore marittimo e un traffico merci attivo solo per il 30-40%, il settore dei trasporti e della logistica è in piena in crisi, sono oltre 1500 le aziende coinvolte che danno lavoro a 170 mila persone, il sistema della logistica ha garantito in questi giorni difficili la continuità dei cicli produttivi e la consegna dei beni di primaria necessità, nel settore alimentare e per la spedizione del materiale sanitario.

“Dopo i medici e gli operatori sanitari, sono proprio i trasportatori, sono i marittimi, così come i ferrovieri i veri eroi di questa crisi sanitaria – ha detto Guido Grimaldi, armatore e presidente dell’Alis, l’associazione logistica del’intermodalità sostenibile, intervistato dal Tg2.

Con una ripartenza caratterizzata da step e limitazioni il settore senza adeguati sostegni da parte del Governo rischia il collasso, e le conseguenze potrebbero rivelarsi devastanti per tutte le filiere produttive del sistema Italia perchè se si ferma logistica e trasporti si ferma il Paese. “Ci vuole, per ripartire da questa fase così critica, un vera e propria opera di consolidamento che il Governo dovrà fare favorire “, ha aggiunto Grimaldi.

Fra le richieste della categoria al governo un credito di imposta straordinario pari al 40% dei costi sostenuti, la sospensione dei debiti bancari e dei mutui per le grandi imprese, la decontribuzione e la detassazione per mantenere i livelli di occupazione e la cassa integrazione.