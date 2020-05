Stop ai campionati di pallanuoto, scudetti non assegnati

ROMA (ITALPRESS) - Stop definitivo e ufficiale anche per i campionati di pallanuoto. La Federazione Italiana Nuoto, infatti, "non essendo possibile garantire la ripresa in tempi brevi dello svolgimento regolare delle attivita' a causa dell'emergenza Covid-19", ha disposto la conclusione di tutti i campionati nazionali di pallanuoto 2019/2020 di serie A1, A2 e B, sia maschili sia femminili. Niente assegnazione del titolo di campione d'Italia e blocco delle retrocessioni alle serie inferiori. Inoltre vengono bloccate le promozioni alle serie superiori prevedendo la ripartenza della prossima stagione secondo le formule dei campionati dichiarati conclusi: alla serie A1 edizione 2020/2021 parteciperanno 14 e 10 squadre rispettivamente per il settore maschile e femminile. Sui campionati giovanili, invece, la Fin si e' presa del tempo per decidere. L'ipotesi e' di attendere, per valutare un possibile slittamento delle fasi finali da svolgere anche con modalita' alternative nel periodo estivo, cosi' come per le attivita' giovanili degli altri settori. "Nelle condizioni attuali non e' possibile avere certezza dei tempi di pieno utilizzo degli impianti natatori - sottolinea il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, che cosi' commenta la decisione adottata dal consiglio federale - Sono molto dispiaciuto per questo stop inevitabile; mi auguro e spero che il prossimo campionato possa rappresentare il ritorno alla normalita' e cosi' onorare l'impegno degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti di societa' che hanno dovuto vivere, insieme con tutto il Paese, questo momento tragico della nostra storia, non solo sportiva". (ITALPRESS). mc/gm/red 06-Mag-20 20:09