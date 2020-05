Lufthansa, il futuro è un rebus. Ma il "new normal" sarà più green

Nessuno sano di mente avrebbe mai pensato che in 60 giorni o poco più avremmo visto a terra il 99% dei voli Lufthansa, né che la compagnia avrebbe bruciato un milione di cassa all'ora per i costi operativi, mentre gli aeromobili parcheggiati attendono speranzosi di ripartire. Eppure, è successo. Il new normal, quando arriverà, sarà comunque molto diverso da quello a cui eravamo abituati. L'ha messo bene in chiaro l'amministratore delegato della compagnia tedesca, Carsten Spohr, in una diretta streaming che probabilmente passerà alla storia. Riportiamo integralmente il discorso del ceo.

Gentili Azionisti,

Anch'io vi porgo un caloroso benvenuto alla prima assemblea generale virtuale di Deutsche Lufthansa AG.

Saremo a vostra disposizione dalla sede centrale del nostro Gruppo presso il Lufthansa Aviation Center di Francoforte. Naturalmente avrei preferito di gran lunga accogliervi tutti personalmente alla Jahrhunderthalle di Francoforte e rispondere di persona alle vostre domande; tuttavia, la crisi della Corona ha ancora una presa salda su tutti noi e nessuno può dire con certezza per quanto tempo ancora.

Il filmato con cui abbiamo aperto l'incontro mostra ancora il "vecchio" mondo Lufthansa - e il mondo prima di Corona. Ora, solo pochi mesi dopo, ci troviamo nel bel mezzo della più grave crisi economica mondiale dal 1930. Ancora una volta, il trasporto aereo ne risente in modo sproporzionato. Abbiamo deciso di aprire comunque la nostra Assemblea generale annuale con il filmato, perché riflette il fascino del nostro settore e della nostra azienda e mostra dove vogliamo tornare un giorno.

È l'obiettivo per il quale ci battiamo senza sosta in questi tempi difficili: il futuro di Lufthansa.

Il trasporto aereo globale sta vivendo attualmente la sua peggiore crisi di sempre. Quasi tutti i Paesi hanno imposto divieti e restrizioni all'ingresso e, di conseguenza, anche la nostra compagnia, la vostra società, miei cari azionisti, si trova in uno stato di emergenza, senza alcuna colpa.

Dopo molti duri anni di modernizzazione, abbiamo registrato i migliori risultati nella storia della nostra azienda, per tre anni di fila.

Ora, tutti i nostri sforzi sono minacciati da un unico evento globale. Nessuno avrebbe mai potuto prevedere questo risultato. In Lufthansa siamo messi alla prova quando si tratta di disastri naturali, epidemie e conseguenze della guerra e del terrore. La gestione delle crisi fa parte della nostra attività e vorrei rivolgere un ringraziamento molto speciale al nostro team di personale Lufthansa, che nelle ultime settimane ha reso possibile tutto questo con la sua alta professionalità. Siamo stati tra le prime compagnie aeree al mondo a ridurre rapidamente i nostri orari e a chiudere la nostra rete, offrendo allo stesso tempo una maggiore capacità di carico per la manutenzione dell'infrastruttura. Molti di noi fanno volontariato e sono coinvolti in attività sociali durante la crisi. Tuttavia, questo non cambia il fatto che nessuno di noi ha mai vissuto una crisi di questa portata prima d'ora.

Attualmente stiamo affrontando la più grande sfida della nostra storia recente.

Stiamo lottando per il futuro di questa compagnia e per il futuro dei circa 138.000 dipendenti del gruppo Lufthansa. Stiamo facendo tutto il possibile per tenerne a bordo il maggior numero possibile.

Questo non vale solo per i nostri dipendenti, ma anche per i nostri clienti e per voi, miei cari azionisti. La vostra fiducia e la vostra lealtà sono per noi ancora più importanti in questi tempi difficili.

Siamo consapevoli del fatto che i buoni risultati dell'esercizio passato devono ora passare in secondo piano, ma vorrei comunque fare un breve riassunto delle cifre chiave:

- Nonostante i forti venti contrari, il nostro EBIT rettificato si è attestato a 2 miliardi di euro - questo è il nostro indicatore chiave per il successo economico.

- Abbiamo aumentato il nostro fatturato a 36,4 miliardi di euro, la cifra più alta nella storia della nostra azienda.

- Abbiamo investito un importo record di 3,6 miliardi di euro. La maggior parte è confluita nella modernizzazione della nostra flotta e, come sapete, l'acquisto di aerei a basso consumo di carburante è sempre un investimento anche per la tutela dell'ambiente.

- Allo stesso tempo, abbiamo anche continuato a ridurre i nostri costi unitari.

- Siamo anche molto soddisfatti del feedback dei nostri clienti: 145 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree del nostro Gruppo lo scorso anno.

Questo rappresenta l'ennesimo record: circa 350.000 passeggeri hanno scelto di volare con le nostre compagnie aeree ogni giorno.

Al momento, voliamo solo circa 3.000 passeggeri al giorno.

Per quanto riguarda l'orario dei voli, la nostra compagnia è tornata indietro nel tempo, al punto di partenza nel 1955, un decennio dopo la seconda guerra mondiale e dopo un divieto di volo di 10 anni.

Per 65 anni - e attraverso molte crisi - abbiamo costruito questa compagnia sulle fondamenta dei nostri antenati, trasformando Lufthansa nel no. 1 in Europa e una compagnia aerea che da molti anni è tra le migliori al mondo.

In meno di 65 giorni siamo tornati ai livelli del piano di volo di 65 anni fa.

Questo è estremamente amaro, devastante e doloroso.

Tuttavia, in Lufthansa guardiamo al futuro con ottimismo. Gli anni investiti nella modernizzazione della nostra compagnia stanno dando i loro frutti e abbiamo dimostrato che il nostro modello di business è sostenibile. Abbiamo gestito molto bene la nostra compagnia e grazie ai nostri ottimi risultati, la vostra compagnia poggiava su solide fondamenta, finanziarie e strutturali, quando è scoppiata la crisi. Questo ci sta aiutando, ma sappiamo anche che non ce la faremo da soli. Avremo bisogno di aiuto.

Il futuro di Lufthansa è in fase di decisione. La questione è se riusciremo a evitare i fallimenti con il sostegno dei governi dei nostri quattro Paesi. Si tratta di quanto velocemente riusciremo a riprenderci dalla crisi, in modo da poter ricominciare a crescere autonomamente il prima possibile. In poche parole: Si tratta del futuro del gruppo Lufthansa.

In questa operazione di salvataggio abbiamo definito tre fasi per la nostra gestione della crisi:

1. 1. La "fase di terra": un termine aeronautico che si riferisce all'attuale fase della crisi in cui quasi tutta la flotta deve rimanere a terra.

2. 2. La "Fase di riavvio": in cui inizieremo lentamente le operazioni di rampa.

3. 3. La "Nuova fase normale": il nostro titolo di lavoro per il periodo successivo alla crisi.

La Fase di terra

Permettetemi di riferire brevemente sulla situazione attuale:

Per proteggere i nostri passeggeri e il nostro personale, siamo intervenuti proprio all'inizio della crisi della Corona. Abbiamo ridotto i nostri orari di volo in modo molto più rapido e deciso rispetto ai nostri concorrenti, anche nel tentativo di ridurre i costi. Molti hanno ritenuto che queste misure rigorose fossero all'inizio esagerate. Nessuno, noi compresi, aveva la minima idea di quanto rapidamente e drammaticamente la situazione sarebbe degenerata. Da allora il mondo è diventato un'unica grande area di crisi. Praticamente non ci sono più viaggi internazionali.

- Circa 700 aerei della nostra flotta di circa 760 aerei sono attualmente a terra.

- Rispetto all'anno scorso, attualmente dobbiamo cancellare più di 3.000 voli al giorno.

- Air Dolomiti, Austrian Airlines e Brussels Airlines hanno già terminato tutte le operazioni di volo regolari a marzo (per il momento).

- Lufthansa CityLine è l'unica compagnia aerea passeggeri che opera ancora presso il nostro hub di Monaco di Baviera.

- Per ora, al momento stiamo operando un programma di voli speciali minimi fino alla fine di maggio e dovremo "volare ad occhio fino a nuovo avviso". L'orario attuale è stato essenzialmente dettato dal ritorno degli europei dall'estero.

- I dati attuali dei passeggeri di Lufthansa si attestano attualmente, nel migliore dei casi, all'1% del livello dell'anno precedente, ovvero abbiamo un calo del 99% dei passeggeri.

Attualmente c'è solo un'elevata domanda di trasporto aereo di merci. Oltre all'utilizzo dell'intera flotta cargo, abbiamo già operato 70 voli cargo con aerei passeggeri. Rimuoviamo i posti di altri Airbus A330 per poter trasportare più merci. Li chiamiamo "Preighters", una combinazione di aerei passeggeri e cargo.

La situazione è meno "piacevole" presso le nostre altre società di servizi. Anche loro sono state colpite dalla crisi con un certo ritardo. Lufthansa Technik prevede che il suo carico di lavoro diminuirà del 60% per l'intero anno 2020.

La produzione di pasti a LSG è diminuita del 95%. In totale sono state chiuse 23 strutture fino a nuovo avviso.

Il triste equilibrio economico provvisorio:

- Non abbiamo praticamente nessun guadagno.

- Tuttavia, i costi per il personale, il materiale, l'affitto o la copertura del carburante continuano.

- Dopo tre anni record, attualmente stiamo perdendo circa un milione di euro all'ora delle nostre riserve di liquidità solo nelle operazioni.

Per questo motivo, dall'inizio della crisi, la nostra priorità assoluta è stata quella di ridurre i costi e di garantire la liquidità.

Attualmente la liquidità del Gruppo è ancora superiore ai 4 miliardi di euro, il che ci pone in una posizione relativamente buona. Lo dobbiamo soprattutto al successo delle nostre misure di finanziamento, alla riduzione dei costi e alla rigorosa gestione della liquidità. Abbiamo dovuto prendere decisioni amare per ridurre la perdita di liquidità. Una di queste riguarda voi, miei cari azionisti. Purtroppo non saremo in grado di proporre all'Assemblea generale un dividendo per il fortunato anno 2019 che si trova alle nostre spalle. Ringrazio tutti coloro che nelle ultime settimane hanno già manifestato a me e ai miei colleghi la loro comprensione per questo provvedimento. Tuttavia, questa misura da sola non sarà naturalmente sufficiente. Tutti gli stakeholder e i gruppi di interesse dovranno dare il loro contributo in questa crisi che minaccia la loro stessa esistenza.Il Consiglio di Sorveglianza, la Direzione e l'Alta Direzione della vostra azienda hanno volontariamente accettato di rinunciare a parte della loro retribuzione di base - oltre al pagamento variabile omesso.

Attualmente oltre 80.000 dipendenti del gruppo Lufthansa hanno un orario di lavoro ridotto. Vi prego di credermi quando vi dico che questo non nuoce solo a chi ne è colpito. Colpisce tutti noi. Tuttavia, è un contributo indispensabile per garantire la nostra liquidità. Attualmente in Germania stiamo aumentando l'indennità di breve durata prevista dalla legge fino al 90%. Tuttavia, potremo farlo solo per un periodo di tempo limitato. Siamo già in trattative con i nostri partner di lavoro su nuove modalità. Chiediamo soprattutto molta pazienza ai nostri clienti. La maggior parte dei paesi europei sostiene la soluzione dei voucher temporanei per i biglietti annullati. L'UE, tuttavia, non è ancora riuscita a trovare un accordo su una tale regolamentazione. Potrebbe mettere in pericolo l'intero settore dei viaggi se ci viene richiesto di continuare il rimborso immediato in contanti nella fase attuale. I centri e i processi non sono semplicemente progettati per una tale moltitudine di rimborsi. Per questo motivo chiediamo anche ai nostri clienti la loro comprensione.

Siamo anche in trattative con i produttori di aerei per quanto riguarda il rinvio delle consegne degli aerei, perché non saremo in grado di tornare alle dimensioni della nostra vecchia flotta per un periodo indefinito. E stiamo anche negoziando con gli aeroporti, i controllori del traffico aereo e il settore pubblico su un'equa distribuzione dei costi. In particolare, riducendo le tasse o rinviando le imposte e i contributi sociali. Tuttavia, sappiamo anche che tutti questi contributi messi insieme non si avvicineranno nemmeno a compensare la mancanza di reddito. La nostra liquidità continuerà a diminuire nelle prossime settimane - in modo significativo.

Allo stesso tempo, insieme agli aeroporti e al controllo del traffico aereo tedesco, manteniamo un'infrastruttura critica. Solo così potremo dare un contributo importante alla società e mantenere la salute e la sicurezza della popolazione. Questo è ciò che ci si aspetta da noi, anche se non ha molto senso dal punto di vista commerciale. Ci siamo sempre assunti la responsabilità e lo facciamo anche adesso - per convinzione. Siamo lieti di poter aiutare. Siamo felici di mostrare quanto sia prezioso il nostro lavoro e quanto sia importante il trasporto aereo:

- Basti pensare alle centinaia di voli di rimpatrio: Abbiamo volato quasi 100.000 persone a casa, con 9 voli speciali solo dalla Nuova Zelanda.

- Abbiamo volato 3.500 lavoratori del raccolto in Germania con Eurowings e sono previsti altri 100 voli.

- Stiamo effettuando voli cargo per rifornire gli ospedali e le strutture di cura con dispositivi medici di protezione personale, tra cui 150 milioni di maschere protettive.

- Abbiamo rilasciato personale con formazione medica in modo che possa andare a dare una mano nel sistema sanitario.

Vogliamo fornire aiuto e supporto, e intervenire laddove possibile, anche attraverso il lavoro della nostra organizzazione umanitaria, l'alleanza per l'aiuto. Ora è più importante che mai, con i più poveri tra i poveri che si trovano ad affrontare l'amara miseria e la disperazione a causa di Corona. Molte persone non hanno più alcun reddito. E come si possono rispettare le norme igieniche in luoghi dove anche l'acqua potabile è scarsa? Il virus Corona ci pone di fronte a sfide umanitarie completamente nuove.

Grazie a tutti i colleghi che stanno aiutando, fornendo supporto e facendo un lavoro straordinario in questi tempi difficili.

Riavvio - Fase di recupero

Vengo alla fase due, la fase di recupero. Nessuno sa ancora quando potremo decollare di nuovo.

A partire da giugno, stiamo pianificando la prima fase del nostro nuovo inizio con un notevole ampliamento del nostro attuale programma di volo. Tuttavia, sarà una fase di avvio molto lenta e prevediamo che la domanda globale troverà il suo nuovo equilibrio solo nel 2023. Sarà una novità perché sarà un equilibrio ad un livello più basso.

È su questo che si basano la pianificazione e le strategie attuali. Non vogliamo solo essere migliori degli altri durante la crisi, ma anche dopo la crisi.

Stiamo anche lavorando sul riallineamento strutturale per uscire più forti da questa crisi. Stiamo sfruttando il tempo per posizionarci in modo competitivo per il futuro.

Stiamo pianificando con un gruppo Lufthansa significativamente più piccolo.

Abbiamo già deciso i primi passi in questa direzione in aprile:

- Tutte le compagnie aeree del gruppo Lufthansa saranno ridimensionate. Gli aeromobili più vecchi e meno rispettosi dell'ambiente saranno gradualmente eliminati dalla flotta prima del previsto.

- La flotta degli A340-600 sarà temporaneamente dismessa, così come sei Airbus A380 e cinque Boeing 747-400.

- 10 Airbus A320 saranno rimossi dalla flotta Eurowings.

- I programmi di ristrutturazione in corso presso Austrian Airlines e Brussels Airlines saranno intensificati. Entrambe le compagnie aeree ridurranno anche le dimensioni della loro flotta in questo contesto.

- Le operazioni di volo di Germanwings saranno terminate due anni prima del previsto. In futuro voleremo con un massimo di 10 compagnie aeree.

- Metteremo in comune e amplieremo ulteriormente il nostro segmento turistico quando arriverà il riavvio. L'abbiamo già fatto prima della crisi. Ci aspettiamo un aumento maggiore della domanda in questo settore rispetto ai viaggi d'affari dopo la crisi. Uniremo gli aerei di quattro operazioni di volo che in precedenza servivano destinazioni turistiche in una nuova operazione di volo orientata al turismo.

- Inoltre, prevediamo di ridurre i costi unitari di tutte le nostre compagnie del doppio di quanto inizialmente previsto: del 2-4% all'anno invece del precedente 1-2%.

Tanti saluti alle misure strutturali.

Per ottenere un riavvio di successo, dovremo soprattutto riconquistare i nostri clienti e costruire la fiducia. Le misure igieniche e le precauzioni di sicurezza che circondano il volo avranno un ruolo centrale in questo senso. Abbiamo già sviluppato un catalogo di misure per ridurre al minimo il rischio di infezione o l'introduzione di Corona. Desideriamo proteggere al meglio i nostri passeggeri e gli equipaggi.

Il new normal

Il livello di complessità che circonda tutte queste misure è estremamente elevato. Da un lato, non sappiamo con certezza quanto velocemente si possano riprendere le operazioni. Dall'altro, abbiamo intensi colloqui con il governo federale e la KFW sul sostegno alla liquidità della nostra azienda. Inoltre, stiamo anche negoziando con i governi di Austria e Belgio per ottenere aiuto per Austrian Airlines e Brussels Airlines. Nel caso di SWISS e Edelweiss abbiamo già ricevuto assicurazioni dal governo svizzero per un prestito che sarà garantito in gran parte dallo Stato svizzero. Ci aspettiamo che il Parlamento svizzero approvi oggi questo pacchetto.

Al momento non stiamo solo discutendo i livelli degli importi necessari, ma stiamo anche negoziando le condizioni e le scadenze per la messa a disposizione di questo aiuto. Dobbiamo essere competitivi anche dopo Corona. Dobbiamo essere in grado di investire. Soprattutto, continueremo ad avere bisogno di denaro per modernizzare le nostre flotte, anche nell'interesse della tutela dell'ambiente. Questo tema è attualmente in secondo piano, ma non rimarrà così. Con l'aumento del volume dei voli, la discussione sul clima tornerà ad essere di grande attualità. Saremo in forma per il futuro solo se tutte queste condizioni saranno soddisfatte. O per riassumere il tutto con una breve formula: la nostra vitalità futura equivale alla nostra competitività e alla nostra capacità di investire.

Gli aiuti di Stato non sono fini a se stessi. Noi li attribuiamo a obiettivi chiari e ci consideriamo responsabili nei confronti dei contribuenti che rendono possibili questi aiuti: per rimanere competitivi, vogliamo tenere insieme il gruppo Lufthansa e il gruppo di compagnie aeree europee, qualunque sia lo scenario. Questo è il nostro obiettivo principale. Se vogliamo competere a livello globale contro i tre principali gruppi di compagnie aeree negli USA, in Cina e nella regione del Golfo, allora potremo farlo solo come gruppo di compagnie aeree europee.

Innanzitutto, non possiamo permetterci di indebitarci pesantemente, perché questo ci paralizzerebbe per anni. Dobbiamo già oggi sviluppare un piano per ripagare i prestiti e gli investimenti governativi il più rapidamente possibile. I nostri politici sono chiamati a garantire che gli aiuti non portino a uno squilibrio nella concorrenza internazionale. Soprattutto quando i concorrenti negli USA o in Cina si finanziano ora in modo sano con il sostegno dello Stato. È tanto più importante ora che la concorrenza internazionale non venga distorta da tipi e ambiti diversi di aiuti di Stato.

Le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che chi non è competitivo, non sarà in grado di farcela a lungo termine, anche con gli aiuti di Stato. Fino alla pandemia di Corona, noi come gruppo Lufthansa eravamo competitivi e di successo. Siamo stati colpiti da questa crisi senza alcuna colpa. Ora abbiamo quindi bisogno del sostegno del governo, ma non abbiamo bisogno di una gestione governativa. E posso dire in aggiunta: Anche nel governo federale di Berlino nessuno vuole una gestione statale.

La Lufthansa è stata privatizzata con successo nel 1997. Negli ultimi tre anni abbiamo costantemente generato un risultato operativo di oltre due miliardi di euro. Ogni anno abbiamo investito cifre record - in media oltre tre miliardi di euro. Si tratta di importi che non avremmo mai osato sognare quando sono entrato a far parte del consiglio di amministrazione del gruppo Lufthansa 10 anni fa. Abbiamo dimostrato di poterlo fare ed è per questo che per noi è importante preservare la libertà imprenditoriale di decisione e di azione del Gruppo Lufthansa.

Attualmente ci aspettiamo che la domanda globale di viaggi aerei non cresca più in modo così dinamico a lungo termine come negli anni passati. Il comportamento delle persone in materia di viaggi cambierà, sia per quanto riguarda i viaggi di piacere che quelli d'affari. Di conseguenza, il trasporto aereo globale dovrà ristrutturarsi. Ci aspettiamo una trasformazione globale del trasporto aereo e vorremmo continuare a svolgere anche in futuro un ruolo di primo piano con il gruppo Lufthansa. Dopo la crisi, Lufthansa sarà una Lufthansa diversa e più piccola.

- Ridurremo le dimensioni della nostra flotta di circa 100 aeromobili.

- Di conseguenza, avremo a bordo 10.000 dipendenti di troppo. Possiamo evitare i licenziamenti per motivi operativi solo mantenendo a bordo il maggior numero possibile di colleghi con modelli innovativi a tempo parziale e questa solidarietà unica di Lufthansa.

Prospettive / Osservazioni di chiusura

Sentiamo la necessità che la nostra Lufthansa continui ad esistere nella concorrenza globale da tutte le parti, e dobbiamo e lo faremo. L'importanza di un'offerta di base di voli è ormai evidente a tutti. Il mantenimento delle nostre infrastrutture europee è di vitale importanza. Permettetemi a questo punto di condividere anche alcune riflessioni personali. ... In questi giorni sentiamo sempre più spesso parlare di come la salute venga prima di tutto e ci siamo anche trovati di fronte a una decisione dolorosa a questo proposito in seno al Comitato esecutivo. All'inizio di aprile il nostro collega della Direzione generale Ulrik Svensson è stato consigliato dai suoi medici di smettere immediatamente di lavorare. È ovvio che abbiamo accettato questa decisione.

Per me personalmente è particolarmente doloroso dover fare a meno di uno dei miei colleghi più vicini negli ultimi anni. Abbiamo ridistribuito i suoi compiti tra i sei membri rimanenti della Direzione generale. Caro Ulrik, spero che oggi tu possa assistere. Ti auguriamo ogni bene per la tua salute. Non ti sei mai risparmiato e hai ottenuto così tanto per la nostra Lufthansa. I successi degli ultimi anni sono soprattutto i suoi successi. Le diciamo GRAZIE.

La nostra strategia in Lufthansa è sempre stata quella di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi di tutti gli stakeholder e i partner: tra i nostri clienti, il personale e gli azionisti. Questo stesso equilibrio deve essere il nostro obiettivo anche nella crisi. L'andamento dei ricavi e degli utili nel primo trimestre del 2020 dimostra quanto abbiamo bisogno di queste soluzioni comuni. I dati preliminari indicano una perdita di 1,2 miliardi di euro da gennaio a marzo e il secondo trimestre sarà ancora peggiore. Nella situazione attuale non posso fornirvi una prospettiva per l'intero anno. Posso solo dirvi questo: Le compagnie aeree sono state le prime al mondo ad essere colpite da questa crisi, sono le più colpite e saranno probabilmente tra le ultime industrie ad uscire dalla crisi.

Tuttavia, il nostro obiettivo per Lufthansa rimane quello di uscire dalla crisi più forte. È mio e del nostro personale che non venga dimenticato il contributo positivo del trasporto aereo alla globalizzazione nel quadro della crisi di Corona. Collegare le persone e le culture al di là delle frontiere è la nostra missione per la società. È con la più grande convinzione che diciamo SÌ all'Europa e SÌ al mondo. SayYesToEurope - SayYesToTheWorld è sempre stata per noi più di una semplice campagna di marca. Entrambe queste affermazioni rappresentano il nostro atteggiamento. Non dobbiamo perdere lo zeitgeist globale e la nostra apertura al mondo a causa di questa crisi. Si tratta di qualcosa di più di un successo economico.

Un paio di settimane fa un cliente mi ha scritto: "Per me la libertà non è quando i negozi di ferramenta riaprono in Baviera, ma quando si è a 10.000 km dall'aeroporto di Monaco e si sente: "Benvenuti a bordo della Lufthansa". Vi prometto che continueremo a collegare persone, culture e continenti non appena ciò sarà di nuovo possibile. Rimarremo in rotta e faremo di tutto per far sì che la nostra Lufthansa torni a volare. Abbiamo avuto successo alla ripartenza 65 anni fa e ce la faremo di nuovo. Ci battiamo per la nostra compagnia, per il nostro personale, per i nostri clienti e per voi, miei cari azionisti, perché siamo convinti di contribuire a qualcosa di veramente importante.

Grazie per il vostro sostegno. Rimanete con noi, meritiamo la vostra fiducia e soprattutto rimanete in salute!