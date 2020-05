Covid-19 e immobiliare: il futuro preoccupa

Nella fase più cupa dell’emergenza Covid-19, uno dei tanti settori messi a dura prova è stato quello immobiliare, che continua in sofferenza anche con l’allentamento parziale del lockdown. Tra i maggiori player del settore c’è Engel & Völkers, presente sul mercato mondiale da circa vent’anni con la divisione Engel & Völkers Commercial. Fin dall’inizio della crisi, Engel & Völkers Commercial Milano ha tastato il polso del settore con alcune survey nelle quali ha indagato il sentiment degli operatori del settore.



Il primo questionario era stato somministrato fra il 16 e il 18 marzo a un panel di circa 7mila operatori italiani targettizzati in quattro cluster omogenei nelle asset class Retail, Office, Industrial & Logistics e Investment, sia privati sia Istituzionali. Le rilevazioni avevano mostrato una preoccupazione trasversale a tutti i cluster, cui faceva però da contraltare il desiderio di utilizzare il momento di crisi come mordente e opportunità per ripensare il business e ottimizzare i processi.



A un mese di distanza, Engel & Völkers Commercial Milano ha elaborato una seconda survey, sulla base di questionari inviati questa volta a cinque gruppi omogenei di operatori delle asset class Office, Food Retail, Retail non Food, Industrial & Logistics e Investment. Ebbene, a distanza di un mese si è rilevato un trasversale, netto peggioramento nella percezione dell’impatto della crisi e delle sue ripercussioni sul lungo termine, con conseguenze in termini previsionali sul decremento del Pil, sui tempi di ripresa e di ritorno alla normalità e sull’attrattività e country risk del Paese Italia.

I cluster nel dettaglio: Office Occupier

Il cluster concorda sul fatto che l’ufficio dovrà essere modificato, sia in riferimento alla gestione degli spazi sia con l’introduzione di severe norme igienico-sanitarie. Si aprono anche interessanti scenari legati alla scelta dell’ubicazione dell’ufficio - in zona centrale e affollata o in area più periferica - e all’accessibilità degli spazi lavorativi. Spazi posizionati in location non prime o in centri direzionali di vecchia concezione che sorgono in periferia, potrebbero essere rivalutati.

I cluster nel dettaglio: Retailer food

La grande maggioranza degli intervistati ha dovuto trovare nuove strategie per mantenere vivo il rapporto col cliente. Più di un rispondente su due ha intensificato la comunicazione sui social mentre il 24% ha utilizzato promozioni. Apprezzate anche le dirette social del “dietro le quinte” in cucina, i tutorial e la messa in vendita di kit per riprodurre a casa i piatti tipici del locale. Emerge ancora una volta il ruolo fondamentale che il delivery ricoprirà a scapito della somministrazione in loco: il 44% dei rispondenti dichiara che per futuri piani di espansione favorirà spazi più piccoli che consentano però consegna a domicilio. Il 12% desidera invece location meno centrali.



Opinione diffusa e consolidata (68%) è che l’emergenza sanitaria abbia accelerato e favorito l’avvento delle Dark Kitchen, con cambiamenti per la ricerca di future location: spazi più piccoli, senza somministrazione, senza vetrine ma con finestrella per la consegna dei pacchi ai rider.

I cluster nel dettaglio: Retailer non food

Certezza unanime sulla prospettiva di un calo del fatturato annuo rispetto a quanto inizialmente ipotizzato: per il 26% la differenza sarà superiore al 40%, per il 53% si attesterà fra il 20% e il 40%. Solo il 5% dei rispondenti si dice ottimista e crede che il fatturato di fine anno supererà quello sperato.



La crisi ha cambiato la customer experience in maniera irreversibile per il 16% dei rispondenti, che pensa a una sterzata decisa sull’e-commerce, mentre L’11% degli intervistati è convinto che le cose torneranno come prima: assistenza alla vendita e rapporto umano sono insostituibili.

I cluster nel dettaglio: Industrial & Logistics

Fra gli operatori dell’asset class Industrial & Logistics si riscontra una grande volontà di migliorare le pratiche per tutelare la salute dei lavoratori (70%) e per diminuire i contatti fisici tra colleghi (45%). Sono forti anche la convinzione che la crisi abbia reso necessario ripensare la struttura della catena e il timore che al termine della crisi il settore subirà forti cambiamenti e dovrà riorganizzare ed efficientare il proprio business.



La filiera della logistica si è dimostrata irrinunciabile soprattutto per il ruolo che la consegna a domicilio, l’e-commerce e il delivery hanno avuto durante il lockdown: è opinione condivisa che dovranno aumentare le coperture di stock su alcune categorie di prodotto e che alcuni settori, fra cui l’alimentare e il farmaceutico, risveglieranno l’interesse degli investitori.

I cluster nel dettaglio: Investment

Per l’84% dei rispondenti l’emergenza Covid-19 accelererà la crisi che da tempo colpisce l’asset class degli Shopping Center, seguito da Hospitality turistico, Ristorazione, Benessere e divertimento. Secondo gli investitori, invece, la residenza prima casa e la logistica di stoccaggio non saranno intaccate dalla crisi, mentre pochi (13%) credono che il settore degli uffici (13%) e dei negozi di vicinato (13%) saranno minati.



Il passare delle settimane ha peggiorato le aspettative degli investitori in tema di repricing. Prima del lockdown più del 90% degli intervistati credeva che ci sarebbe stato ma che non avrebbe superato il -15% (84%), di cui più della metà (49%) indicava come tetto massimo il -5% e solo il restante 35% pensava al -15%. Dopo un mese di lockdown, il 56% degli intervistati crede che ci sarà un forte repricing (+21%) a discapito di quanti credono che sarà solo moderato (-21%).