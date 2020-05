Alle prese con il crollo verticale dei passeggeri, le compagnie aeree stanno trovando un ruolo e soprattutto un’utilità fondamentale nel trasporto dei dispositivi medici e di protezione necessari per affrontare la pandemia in tutto il mondo. È il caso di Emirates, la cui sezione dedicata al trasporto merci SkyCargo nel solo mese di aprile ha operato oltre 2.500 voli, rifornendo decine di paesi di beni essenziali come, oltre ai dispositivi medici e di protezione, prodotti farmaceutici e alimentari. Oltre 1.650 voli sono stati operati con l'aereo passeggeri Boeing 777-300ER, confermando la tendenza all’utilizzo dei velivoli passeggeri per il trasporto di merci, e oltre 850 con il cargo Boeing 777, che hanno raggiunto complessivamente 80 destinazioni tra servizi di linea e charter. I voli charter nel corso del mese sono stati 170, la maggior parte dei quali per il trasporto di materiali di soccorso: circa 10.000 tonnellate tra prodotti di protezione individuale, attrezzature mediche, dispositivi e prodotti farmaceutici. Da inizio 2020, Emirates SkyCargo ha movimentato oltre 375.000 tonnellate di merci. «Nel corso delle ultime 6-8 settimane abbiamo dovuto lavorare senza soluzione di continuità, cercando di trovare sempre nuove modalità per riuscire a trasportare le merci essenziali verso i paesi in difficoltà. Dalle circa 12 città servite a inizio marzo, abbiamo dovuto, nel giro di un mese, incrementare il nostro servizio al fine di soddisfare la domanda e, ad oggi, riusciamo ad operare in oltre 60 destinazioni parte della nostra rete, effettuando circa 85 voli cargo al giorno» ha affermato Said Nabil Sultan, Emirates Cargo Divisional Senior Vice President.