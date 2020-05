Andrea Dellabianca nominato nuovo Presidente Cdo Milano

Il consiglio direttivo di Cdo Milano ha nominato Andrea Dellabianca Presidente dell’Associazione. Alla Vice Presidenza Piergiorgio Orsi. Dellabianca subentra all’avvocato Guido Bardelli, eletto presidente nazionale. Si completa così il rinnovo degli organi sociali dell’Associazione. In questo video Andrea Dellabianca, imprenditore, da sempre coinvolto anche nel mondo del non profit, saluta i soci, con l’obiettivo di “Fare Insieme” anche in questo periodo così difficile per le imprese e il Paese.