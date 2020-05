Fca, uno scivolone causato dal Coronavirus e uno… di stile

In una pandemia è difficile guadagnare se produci automobili ma tutti sono chiusi in casa. Per questo motivo, non desta troppo stupore il bilancio presentato da Fca agli analisti in cui si registrano numeri in rosso (a volte anche profondo). I primi tre mesi dell’anno hanno fatto registrare un fatturato di 20,6 miliardi, in calo del 16% rispetto allo stesso periodo del 2019. La perdita netta è quadruplicata a 1,7 miliardi mentre il cash flow derivante dalle attività operative è in negativo per 2,8 miliardi, con un tracollo del 364%. Per trovare un numero positivo bisogna arrivare all’Ebit adjusted, che è positiva per 100mila euro (seppur in calo del 95%). Il numero che deve ulteriormente far drizzare le antenne è quello relativo alla liquidità, attualmente a 18,6 miliardi. «Per rafforzarla ulteriormente – si legge nella nota – è stata garantita una nuova linea di credito incrementale da 3,5 miliardi come ponte per i mercati dei capitali. Continuiamo a valutare tutte le opzioni di finanziamento e aspettarsi di accedere ai finanziamenti come e quando disponibili a condizioni ragionevoli per rafforzare ulteriormente il nostro bilancio e migliorare la nostra liquidità per ottimizzare la flessibilità finanziaria».

Al di là dei tecnicismi, il Fatto Quotidiano aveva già fatto notare che cosa potesse voler dire quel “tutte le opzioni di finanziamento”: provare ad accedere per almeno 6 miliardi alle linee di credito garantite da Sace, ovvero dallo stato italiano. Se fosse confermata questa indiscrezione, saremo ben oltre il limite del parossismo: Fca (già Fiat), dopo aver beneficiato dei famosi incentivi alla rottamazione che negli Anni Novanta salvarono un’azienda decotta e costruirono Melfi, decise di andare a risiedere in Olanda per pagare meno tasse e per godere del voto maggiorato. Ma gli stabilimenti rimangono in Italia, dove c’è la cassa integrazione e dove le parti sociali, per evitare una bomba economica, sono pronti a scendere a compromessi.

Se, dunque, Fca decidesse di chiedere una linea di credito garantita a tassi agevolati, nonostante la controllante Exor abbia appena incamerato 9 miliardi per la cessione di PartnerRe alla francese Covea, sarebbe come se Xi Jiping chiedesse un prestito a Trump per pagare i costi dell’epidemia di Wuhan. Oltretutto l’operazione PartnerRE ha fruttato plusvalenza del 30% in tre anni che ha arricchito la cassaforte di famiglia.

Dunque Fca, che mantiene l’investment grade solo per Fitch, la stessa agenzia di rating che ha declassato l’Italia con tre mesi di anticipo, prova a mungere ancora una volta l’Italia a cui tanto deve o dovrebbe. “Razza padrona” si chiamava un libro scritto a quattro mani da Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani che definiva Gianni Agnelli – cognato del suo socio Carlo Caracciolo - “avvocato di panna montata”. Chissà oggi come definirebbero i due John Elkann, il dominus di Exor che parla l’italiano solo quando gli conviene.