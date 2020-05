Datecivoce "Ora una legge per la parita' di genere nelle commissioni"

ROMA (ITALPRESS) - "Apprendiamo con soddisfazione che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha invitato Vittorio Colao a un immediato riequilibrio di genere nella composizione della task force e del comitato tecnico-scientifico. Grazie alla forte adesione alla petizione prima e al flashmob virtuale del 2 maggio poi, nonche' grazie all'impegno di senatrici e deputate e alle battaglie continue di tante associazioni femministe e della societa' civile, siamo state finalmente ascoltate". Lo afferma in una nota il comitato #Datecivoce. "Ora chiediamo alla politica e al Presidente Conte di fare un passo storico: approvare una legge affinche' in ogni commissione, organo, tavolo tecnico di nomina istituzionale e pubblica ci sia reale parita'. La legge Golfo-Mosca 120/2011 sulle quote antidiscriminatorie di genere e' un punto di riferimento irrinunciabile, ma la rappresentanza va portata al 50% ed estesa ad ogni luogo dove lo Stato e le istituzioni decidono. Avere percentuali eque di uomini e donne vuol dire non solo cambiare la visione politica del Paese ma anche ridare fiducia a chi crede che solo nel rispetto reciproco, nel rispetto della Costituzione e nella ricchezza della differenza possa nascere un Paese migliore", conclude la nota. (ITALPRESS). sat/com 04-Mag-20 18:46