Conte "Garantire un'adeguata presenza di donne nelle task force"

ROMA (ITALPRESS) - Per affrontare "la piu' grave crisi sanitaria ed economica dalla fine della Seconda guerra mondiale" il governo ha costituito (solo a livello nazionale) 18 task force, che vedono "una scarsissima presenza femminile". Cosi' 16 senatrici hanno lanciato dalle pagine del Corriere della Sera un appello al governo, annunciando una mozione parlamentare. Il testo e' firmato dalle parlamentari dem Valente, Fedeli, Rossomando, Bini, Cirinna', Biti, Boldrini, Iori, Messina Assuntela, Pinotti, Rojc. E ancora: Maiorino e Conzatti del M5S, Fattori del Misto, Unterberger delle Autonomie e Bonino di +Europa. "Appare di tutta evidenza come nella fase di ripartenza del Paese non possano e non debbano mancare lo sguardo, il pensiero e i saperi delle donne — scrivono le senatrici —. Task force composte in maniera schiacciante da uomini, seppur autorevoli, non possono essere in grado di elaborare strategie e piani di rilancio del Paese, senza che questi siano pensati e condivisi anche dal restante 50% della popolazione". "Ho molto apprezzato le parole del gruppo di senatrici che oggi dalle pagine di un quotidiano hanno rivendicato un maggior protagonismo delle donne nelle commissioni tecniche nate per supportare il Governo nella difficile gestione della crisi da Covid-19", commenta in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Oggi stesso chiamero' Vittorio Colao per comunicargli l'intenzione di integrare il comitato di esperti che dirige attraverso il coinvolgimento di donne le cui professionalita' - sono certo - saranno di decisivo aiuto al Paese - aggiunge -. Allo stesso modo, nelle prossime ore chiedero' al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, di integrare il Comitato tecnico-scientifico con un'adeguata presenza femminile. Analogo invito rivolgo anche a tutti i ministri affinche' tengano conto dell'equilibrio di genere nella formazione delle rispettive task force e gruppi di lavoro". (ITALPRESS). sat/red 04-Mag-20 18:15