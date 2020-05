Automotive europeo e Covid-19: 25 proposte per rilanciare il settore

Il settore automobilistico europeo, colpito in modo particolarmente grave dalla pandemia di Covid-19, propone ora un piano che comprende 25 azioni chiave per garantire un forte riavvio del comparto e dell'economia nel suo complesso (clicca qui per leggerlo, in inglese). Si tratta di un piano d'azione congiunto siglato dalle associazioni che rappresentano l'intera supply chain automotive in Europa, che vuole essere il contributo delle associazioni della filiera automotive alle politiche da implementare per dare una risposta adeguata all'emergenza sanitaria e ai suoi effetti, assicurando la salute pubblica, contenendo al massimo l'impatto sull'economia e mantenendo il focus sui principali obiettivi dell'attuale fase storica, quelli legati alla digitalizzazione e alla decarbonizzazione.



Il piano, siglato da Clepa, Acea, Etrma e Cecra - le associazioni europee che rappresentano componentisti e fornitori di pneumatici, produttori di autoveicoli, concessionari e operatori dell'autoriparazione - è destinato ai decisori a livello europeo e nazionale ed elenca raccomandazioni concrete per uscire con successo dalla crisi innescata dal Coronavirus.

Automotive, le proposte delle associazioni

Nell'ambito del piano d'azione, il settore richiede schemi coordinati di rinnovo del parco circolante per tutti i tipi e categorie di veicoli in tutta l'Ue, con l’obiettivo di far crescere la domanda privata e commerciale, sostenere la ripresa economica su tutta la linea e accelerare il ringiovanimento della flotta di veicoli sulle strade europee.



Gli incentivi agli acquisti e agli investimenti dovrebbero essere basati su criteri simili in tutto il continente, attingendo a finanziamenti nazionali e dell'Ue. Tali sistemi dovrebbero essere potenziati mediante l’abbattimento dei sovrapprezzi e dovrebbero tenere conto degli obiettivi climatici e di efficienza delle risorse, di concerto con l'impatto economico.

Le dichiarazioni

Eric-Mark Huitema, direttore generale di Acea, l'associazione dei costruttori di automobili: «È ora fondamentale rimettere in moto l'intera catena del valore automobilistica. Abbiamo bisogno di un rilancio coordinato delle attività industriali e della vendita al dettaglio, conservando liquidità per le imprese. È necessario adottare misure mirate per stimolare la domanda e gli investimenti. Lo stimolo della domanda aumenterà l'utilizzo della nostra capacità produttiva, salvaguardando posti di lavoro e investimenti».



Bernard Lycke, direttore generale di Cecra, l'associazione dei concessionari e delle officine automobilistiche: «Per rilanciare la mobilità e l'attività economica, sarà essenziale riaprire quanto prima le concessionarie di veicoli e le officine automobilistiche nei Paesi in cui sono ancora chiuse. Incentivi all'acquisto mirati e schemi di rottamazione per tutte le categorie di veicoli, oltre a stimolare la ripresa, offriranno un contributo positivo sui fronti delle emissioni e della sicurezza stradale».



Sigrid de Vries, segretario generale di Clepa, l'associazione dell'industria dei fornitori automobilistici in Europa: «Il riavvio del settore automobilistico fungerà da motore di ripresa economica generale a causa del suo significativo impatto sull'occupazione e dell'effetto immediato a catena su altri settori. Anche gli investimenti nelle persone e nella ricerca e sviluppo restano fondamentali. L'Europa ha bisogno di un forte ecosistema automobilistico per rimanere competitiva e portare avanti ambiziosi obiettivi ambientali, digitali e di sicurezza stradale».



Infine, Fazilet Cinaralp, segretario generale di Etrma, l'associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma: «Il settore automobilistico è impegnato a uscire da questa crisi più forte di prima. Un riavvio efficace richiede un quadro normativo di supporto che protegga la salute pubblica, riduca al minimo l'impatto sull'economia e garantisca la transizione verso un'economia circolare e neutra rispetto alle emissioni di carbonio. In stretta collaborazione con la Commissione europea, vogliamo contribuire a una risposta politica che porti a una ripresa efficace dalla pandemia di Covid-19».