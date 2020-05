Amazon Storyteller, per raccontare le migliori storie italiane autopubblicate

Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, afferma: “Ad Amazon crediamo che le belle storie meritino di essere celebrate ed è quello che vogliamo fare con l’iniziativa Amazon Storyteller. Il nostro obiettivo è quello di sostenere sia gli aspiranti autori sia gli scrittori già affermati a pubblicare la loro prima o la loro prossima storia. Questo premio incoraggia le persone ad essere creative e a coltivare la propria passione per la scrittura”.

Jose Chapa, direttore della categoria Libri di Amazon EU, dichiara: “Siamo lieti di presentare l’iniziativa letteraria Amazon Storyteller in Italia dopo il successo ottenuto in altri Paesi. Stiamo cercando la prossima miglior storia originale in lingua italiana. Autori affermati e in erba possono partecipare con le loro storie e cogliere l’opportunità di promuovere il proprio libro su Amazon.it e sul Kindle Store”.

Regole di partecipazione

Dal 1° maggio al 31 agosto 2020, gli autori avranno la possibilità di inviare una richiesta di adesione all’iniziativa e pubblicare i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa - saranno disponibili per i clienti di Amazon.it. I clienti avranno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all'app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.

Il vincitore del premo Amazon Storyteller 2020 sarà annunciato a novembre 2020 e all'interno della pagina web dedicata all’iniziativa il giorno seguente.