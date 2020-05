A Franca Valeri il premio David speciale

ROMA (ITALPRESS) - Franca Valeri ricevera' il David Speciale 2020 nel corso della 65a edizione dei Premi David di Donatello. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti Il riconoscimento sara' assegnato venerdi' 8 maggio nell'ambito della premiazione in diretta alle ore 21.25 su RAI 1 condotta da Carlo Conti. "Franca Valeri e' un'icona dello spettacolo e della cultura italiana, tra radio e cinema, teatro e tv, finora mai candidata o premiata al David - spiega Piera Detassis, che aggiunge - Eppure, con un lampo unico di creativita', e' stata proprio lei ad aver letteralmente rivoluzionato la comicita' e l'immagine femminile dal secondo dopoguerra con l'invenzione di personaggi simbolo come La Signorina Snob, la sora Cecioni, Cesira la manicure. Alla sua visionaria intelligenza, patrimonio del nostro paese, siamo felici di assegnare il David Speciale del 65° anniversario". (ITALPRESS). mgg/com 05-Mag-20 12:08