Italia, smart working e la lezione del Covid-19

Ci voleva uno shock mondiale come quello del Covid-19 per mostrare a manager e aziende potenzialità e vantaggi dello smart working. Ne è convinta 4.Manager - associazione costituita da Confindustria e Federmanager per sostenere la crescita di manager e imprese -, che attraverso il proprio osservatorio ha condotto una ricerca sull’evoluzione dello smart working - sviluppata su più piani: nazionale e internazionale, offline e online - per fotografarne situazione attuale e prospettive future.

La classifica dello smart working

La graduatoria sull’utilizzo dello smart working in Italia che risulta dall’analisi di 4.Manager è impietosa: tra i primi dieci Paesi europei per Pil al 2018, il nostro è al penultimo posto, seguito dalla Turchia. Sono tre i Paesi che applicano forme di smart working, tra chi lavora da casa principalmente o saltuariamente, per un valore inferiore al 10% dei lavoratori totali: Spagna (7,5%), Italia (4,9%) e Turchia (3%). Sono invece cinque gli stati dove oltre un lavoratore su cinque è in modalità flessibile: Paesi Bassi (35,8%), Svezia (35,2%), Regno Unito (24,2%), Belgio (22,9%), Francia (20,9%). Nei Paesi Bassi, ben il 14,4% dei lavoratori agili lavora da casa frequentemente.



Inoltre, anche considerando gli ultimi 10 anni (l’ultimo dato disponibile è il 2018), l’Italia non presenta incrementi nel ricorso al lavoro agile, rimasto sostanzialmente invariato dal 2009 al 2018, mentre nell’Eurozona la crescita è evidente: se si considera il totale dei lavoratori da casa prevalenti o salutari, la percentuale sale dall’11,4% al 14,2%.

Smart working e ricerche su Google

A fianco dell’analisi europea comparata, 4.Manager ha condotto uno studio sull’interesse di ricerca degli utenti su Google per la parola chiave “smart working”, in Italia e all’estero, tra il 31 dicembre 2019 e il 29 marzo 2020, e sui tweet dedicati all’argomento (ricerca per parole chiave “smart working” e “telelavoro”) dal 25 febbraio al 5 marzo 2020.



Limitandoci alle evidenze italiane, la ricerca degli utenti sul web per “smart working” e le varie keyword correlate (“lavoro agile”; “telelavoro”; “lavoro da casa”), evidenzia come i volumi di ricerca siano aumentati nell’ultimo mese, con significativi picchi registrati a partire dal 24 febbraio. Nonostante all’interno dei vari decreti ministeriali non si parli mai di smart working bensì di lavoro agile, la prima parola chiave è stata più ricercata della seconda.

Una geografia variegata

In base alla distribuzione geografica delle ricerche, la regione più interessata è il Lazio, seguita da Molise e Piemonte. Tuttavia, resta il Nord Italia l’area che, nel complesso, presenta l’interesse di ricerca più elevato, con valori significativi in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna.



Si è inoltre effettuato un monitoraggio sull’interesse di ricerca degli utenti geolocalizzati in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio in relazione alle tematiche di interesse. In Lombardia e Veneto, il primo picco significativo nell’interesse di ricerca si registra il 25 febbraio, con i valori più alti il 9 e l’11 marzo in Lombardia e l’11, il 13 e il 22 marzo in Veneto. In Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna i picchi si sono registrati il 9 e il 12 marzo.



Da queste analisi emerge il condizionamento che sull’interesse di ricerca hanno avuto la forte crisi sanitaria attraversata dall’Italia e una scarsa conoscenza dello smart working da parte degli utenti: più volte ritornano infatti le ricerche correlate “smart working significato” e “smart working legge”. Un fatto dovuto, probabilmente, alla diffusione ancora esigua dell’utilizzo di questo strumento da parte delle aziende italiane.

La visione di 4.Manager

Una lacuna nel sistema imprenditoriale, questa, che il Coronavirus ha messo a nudo; il nuovo scenario che le imprese dovranno gestire sarà portatore di grandi opportunità ma imporrà un forte innesto di manager preparati a gestire il cambiamento, come sottolinea Fulvio D’Alvia, direttore generale di 4.Manager: «Quando l’emergenza sanitaria sarà superata, potremmo trovarci di fronte a uno scenario completamente nuovo, sia in virtù dell’esperienza avviata nelle settimane del contenimento del Covid-19 da decine di migliaia di imprese e milioni di lavoratori e sia, soprattutto, sotto il profilo culturale. Pensiamo alle Pmi e alle filiere collegate, dove è necessaria una maggiore cultura manageriale. La gestione di domanda e offerta di smart working diventerà per le Pmi un fattore di crescita sempre più importante per la produttività e per la competitività. Occorreranno manager preparati, tanto sotto il profilo delle competenze professionali e digitali, si pensi solo al tema della cyber security legata al lavoro da remoto, quanto sotto il profillo delle soft skills necessarie alla gestione delle relazioni dei cambiamenti organizzativi».