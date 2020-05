LA MIA FASE 2/ Atelier Recruitment: «Così abbiamo evitato il panico»

Alla fine di febbraio abbiamo iniziato ad avvertire le prime avvisaglie di una situazione che ha avuto il suo apice di criticità con il lockdown iniziato il 9 marzo: all’improvviso il mondo si è fermato e abbiamo avuto la percezione che la ricerca e selezione del personale non esistesse più, nemmeno come concetto.

Prima di quella data avevamo avuto un atteggiamento agnostico nei confronti della situazione, ma quando tutto si è palesato abbiamo affrontato l’inevitabile panico iniziale facendo leva sui tre “mantra” che da sempre ci hanno contraddistinto: ordine, disciplina e pragmaticità.

Ecco i momenti salienti del nostro percorso.

Fase 1: mettere in sicurezza le nostre persone. Abbiamo chiesto alla nostra RSPP come comportarci e abbiamo condiviso con i dipendenti le misure da adottare e i comportamenti da seguire. La modalità di lavoro smart è stata la prima conseguenza di questa situazione (per fortuna il nostro lavoro si presta naturalmente a questo tipo di esecuzione).

Fase 2: cassaintegrazione? No: noi abbiamo deciso di continuare a lavorare. Come gestire quindi il quotidiano lavorativo da remoto in un clima di incertezza e confusione? Abbiamo puntato su due concetti: condivisione e feedback. Abbiamo creato un appuntamento giornaliero per condividere le attività svolte e i risultati raggiunti. Sono stati giorni molto complessi: sembrava che non ci fosse nulla, sembrava veramente di girare a vuoto. E allora? Allora si ritorna alle basi: lista codici Ateco alla mano abbiamo iniziato a contattare le aziende che avevano avuto un minor impatto dalla situazione per capire se vi fossero spazi di collaborazione. Allo stesso tempo ci siamo proposti per aiutare le aziende in difficoltà operativa: il nostro non è un servizio essenziale, ma abbiamo cercato di renderlo almeno utile!

Abbiamo poi mantenuto un continuo dialogo con i nostri clienti e candidati affinché il blocco delle attività non andasse a discapito dei processi di selezione che seppure rallentati erano comunque in corso.

Fase 3: abbiamo investito il tempo rimanente in attività che potessero dare un valore alle nostre persone o ad altri. Abbiamo così supportato l’Università Bicocca di Milano (con la quale abbiamo una convenzione) nella divulgazione di uno studio sullo Smart Working in Italia, abbiamo incentivato le nostre persone a seguire dei corsi di formazione on line e tutti noi ci siamo messi a studiare nuovi mercati da esplorare o nuove professionalità da selezionare.

Abbiamo parallelamente pertanto avanti i progetti che avevamo iniziato: abbiamo quindi avviato una nuova Business Unit dedicata alle Categorie Protette e all’inclusione lavorativa, abbiamo censito nuovi strumenti per rendere ancora più efficace (e per certi versi divertente) il nostro lavoro.

Tutti sono stati coinvolti in queste attività: abbiamo fatto due brainstorming finalizzati a riscrivere la nostra offerta per renderla più rispondente alle esigenze che il mercato crediamo esprimerà dopo questo momento di discontinuità.

Ora inizia la nostra fase 4: non abbiamo la sfera di cristallo per prevedere come sarà il mercato della consulenza HR però di certo terremo ciò che di buono abbiamo imparato e messo in partica in questi mesi e affronteremo il futuro con mente aperta e grande flessibilità.

Lo Smart Working diventa la nostra modalità di lavoro standard e abbiamo deciso di rendere ricorrente i nostri momenti di brainstorming per poter essere reattivi a rispondere ai segnali che darà il mercato e alle richieste dei nostri clienti. I colloqui di persona diventeranno l’eccezione: vogliamo ridurre i tempi e i motivi di spostamento per semplificare la partecipazione agli iter di selezione dei nostri candidati.

Sarà nostra responsabilità offrire un servizio che oltre ad essere di qualità dovrà essere rassicurante: per questo motivo abbiamo selezionato e integrato la nostra offerta con strumenti a supporto della nostra attività per ridurre al minimo il rischio di insuccesso delle selezioni.

* Partner di Atelier Recruitment