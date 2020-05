Come far crescere la propria attività con il social media management

Negli ultimi anni in Italia si è diffusa una credenza che ha dato delle false speranze a molti imprenditori in giro per la penisola.

Ovvero che i Social Network possano risolvere TUTTI i problemi di QUALSIASI business, portando clienti a chi crea pagine e pubblicizza la sua attività su Facebook ad esempio. Il punto di vista di due esperti del settore.

Ci chiamiamo Christian e Samuele e siamo i titolari di LEVEL, azienda di social media marketing, specializzata in centri yoga e centri fitness. Christian è esperto in gestione di Facebook

ADS e strategie di Marketing, mentre Samuele è l'esperto di comunicazione e copywriting, ovvero scrittura persuasiva finalizzata alla vendita.

In questi anni abbiamo gestito diverse categorie di clienti, portando centinaia di migliaia di potenziali clienti alle piccole e medie imprese, con un occhio di riguardo proprio per questa nicchia, che ha un tasso di crescita medio del 115% annuo.

Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di concentrarci al 100% solo in questo settore di mercato, attraverso un team dedicato nel quale destiniamo un operatore personale ad ogni nostro cliente, al fine di rendere il nostro supporto il migliore in Italia.

La nostra Vision è quella di creare una relazioneWIN to WIN con i nostri clienti, nella quale entrambi vinciamo e attraverso la nostra relazione miglioriamo la vita di centinaia di migliaia di persone che si stanno approcciando allo Yoga e al fitness!

In questi anni abbiamo notato che ci vuole

una conoscenza ferrea del piano marketing di un'attività ed è fondamentale evitare di improvvisarsi in qualcosa che non si conosce. Questo è il motivo per cui destiniamo la nostra intera conoscenza totalmente a questo settore!

Nella nostra professione, avendo portato nel corso degli ultimi 3 anni oltre 127 attività al raggiungimento di grandi risultati, che possiamo dimostrare, ci piace essere molto chiari e trasparenti nel dire a che pubblico ci riferiamo in particolare:

Tutte quelle attività del settore che non hanno ancora raggiunto i 100.000 euro/mese di profitto con la loro attività di yoga.

Per coloro che, invece hanno già raggiunto questi grandiosi risultati, complimenti, costoro non hanno bisogno di noi.