Scuola, Azzolina "Tra le opzioni meta' studenti in classe e meta' online"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo sicuramente un piano per settembre e ci stiamo lavorando giorno per giorno. A settembre si deve tornare a scuola perche' i nostro studenti hanno il diritto di tornare a scuola. E' evidente che rispetto alla situazione storica che noi stiamo vivendo dobbiamo immaginare tante opzioni. Una prima di ritorno alla normalita' come tutti noi vorremmo e come abbiamo sempre conosciuto la scuola". Lo ha detto a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24 la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "La seconda e' un'opzione rispetto al fatto che il Coronavirus accompagni ancora le nostre vite fino a quando non si trovera' un vaccino, in questo caso e' evidente che non possiamo far tornare i nostri studenti in classi da 28 o 30 persone, se devo far mantenere il distanziamento sociale e' evidente che non possono mettere 28 o 30 alunni per classe - ha aggiunto -. Su questo ci stiamo organizzando anche pensando a forme di didattica mista, meta' in classe e meta' a distanza. La settimana e' composta da 5 o 6 giorni di scuola, l'idea e' che meta' studenti vadano per meta' settimana in classe de visu e l'altra meta' collegati da casa a seguire quello che l'altra meta' della classe fa in presenza. Cosi' la socialita' resta e il programma va avanti per tutta la classe". (ITALPRESS). sat/com 02-Mag-20 16:42