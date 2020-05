Distanziamento sociale sì, distanziamento social no

Se c’è una espressione che, in queste settimane di lockdown, risuona con esagerata frequenza nelle nostre orecchie, tanto da essere divenuta insopportabile è “distanziamento sociale”. Insopportabile almeno per un paio di motivi: perché è usata a sproposito da chiunque, in tv e non, e soprattutto perché è totalmente ossimorica (socialità implica vicinanza, non distanziamento). Detto questo, il disperato bisogno di socialità concreta negato dal Covid-19 è stato compensato dagli italiani attraverso la socialità virtuale dei… social network.



Lo conferma l’annuale appuntamento con la ricerca di Blogmeter “Italiani e Social Media”, giunta in questo 2020 alla sua quarta edizione. Blogmeter, leader in Italia nei servizi di “integrated social intelligence” e istituto di ricerca certificato Assirm, ha intervistato 1.703 residenti in Italia, un campione rappresentativo per sesso, età e area geografica degli iscritti ad almeno un canale social.

L’obiettivo della survey è individuare le motivazioni che spingono gli italiani a utilizzare i social, comprendendo come mutano le preferenze negli anni per capire, in particolare, come si caratterizzano i target demografici, quali sono i loro interessi e i touchpoint più adatti per coinvolgerli efficacemente.



L’edizione 2020 della ricerca, che tiene inevitabilmente conto dei riflessi del Covid-19 sulla vita di tutti i giorni, ha visto per la prima volta l’inserimento della fascia dei giovanissimi (+12 anni) e dei silver (fino 74 anni d’età) e il rilevamento di informazioni aggiuntive, utili per collocare in maniera più precisa e in un quadro più ampio le abitudini degli italiani sui social.



Inoltre, Blogmeter è stata affiancata da Norstat, società di full service di data solutions, per la realizzazione delle interviste, da ACS Marketing Solutions per le elaborazioni statistiche e da Wavemaker e GroupM, la cui expertise ha permesso un approfondimento sul consumatore, a livello di profilo socio-demo, psicografico, attitudinale e comportamentale. Ma quali sono le principali risultanze della ricerca?

Social network: and the winner is…

Tra i social network propriamente detti, primeggiano ancora Facebook e YouTube, mentre per i servizi di messaggistica al primo posto rimane WhatsApp, seguito da Messenger. Il periodo di lockdown ha aperto nuovi bisogni e ha visto un boom del download e di utilizzo delle app di messaggistica e di teleconferenza.



Quest’anno la survey ha rilevato per la prima volta anche Twitch, la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon su cui è possibile trovare contenuti inerenti al mondo dei videogiochi, eventi sportivi in diretta, e-sports o episodi di vita quotidiana: è utilizzata dal 12% degli italiani. In crescita anche TikTok (+3% sul 2019), considerato da alcuni target d’età sempre più un “social di cittadinanza”, ossia che viene utilizzato più volte a settimana e che contribuisce a definire la sua identità relazionale.



Tra i maggiori utilizzatori di TikTok ci sono i più giovani, più precisamente i 15-24enni, che oltre a Instagram si spostano sempre più su nuove piattaforme, tra le quali anche Twitch. Per gli over 45, invece, i social preferiti rimangono Facebook e WhatsApp.

Primo: divertirsi

Il 48% degli italiani usa i social prevalentemente per guardare foto e video, per non perdersi quello che succede nel mondo e nella cerchia dei propri amici. Il 12% li utilizza come un canale di visibilità, postando i propri contenuti. Per quanto riguarda, invece, le motivazioni che spingono gli italiani a utilizzare i social, la classifica rimane invariata rispetto al 2019: in primis per svagarsi, poi per tenersi informati e anche per rimanere in contatto con amici e parenti.



I social si dimostrano, inoltre, un touchpoint fondamentale per la formazione delle opinioni dei consumatori: ben il 19% degli italiani, infatti, dice di aver cambiato idea su un prodotto (e il 16% su un brand) dopo aver letto o visto un contenuto social. Un’indicazione non da poco per le aziende che vogliano affermarsi in un contesto così competitivo.

Sono fuori dal funnel…

Dall’analisi di Blogmeter emerge che tra i fattori che influenzano, la decisione di acquisto di un prodotto o un servizio, il peso del social è importante per 4 italiani su 10, per 3 su 10 lo è quello degli influencer. In che modo? Grazie all’integrazione dei dati di Wavemaker, risulta come i social abbiano un peso particolare nella prima fase del funnel di acquisto, l’awareness, e come, nella fase di consideration, l’elemento chiave siano proprio gli influencer. È evidente quindi che le scelte, gli investimenti e la comunicazione di aziende, istituzioni, associazioni e agenzie possono e devono essere sostenute da un approccio data-driven.

Influencer e social, che coppia!

A proposito di influencer, infine, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato di seguirli per comunione di interessi, quindi principalmente perché trattano argomenti reputati interessanti. Non solo: la maggior parte dei rispondenti ha dichiarato di essere influenzata da queste figure, in particolar modo, quando gli argomenti trattati riguardano un tema sociale o un prodotto. Conferma finale del fatto che per i brand sarebbe utile comprenderli e coinvolgerli nelle campagne di branding, di marketing e anche nelle fasi di sviluppo di nuovi prodotti.