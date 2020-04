Velotrade, l'invoice trading italiano ha conquistato Hong Kong

Due italiani alla conquista di Hong Kong: Gianluca Pizzituti e Vittorio De Angelis, due economisti con esperienze in banche d'affari a Londra, hanno deciso un paio di anni fa di lanciarsi nel mercato più dinamico e rapido di tutta l'Asia. Il problema a cui hanno cercato di rispondere è quello dello squilibrio del flusso di cassa: un tema di grande rilievo per la maggior parte delle imprese. Data la sempre crescente propensione al rischio degli istituti finanziari, si è fatto sempre più significativo diversificare la fonte di finanziamento.

E la risposta è Velotrade, una FinTech Invoice discounting trading platform. I finanziamenti provengono da fonti diverse e indipendenti, fornendo quindi un flusso costante e diretto di capitale in diverse situazioni economiche. L'azienda è la prima (e finora unica) piattaforma ad aver ricevuto l'autorizzazione ad operare in Hong Kong dal Security and Futures Commissions (l'organo vigilante). Un via libera che consente di rendere le invoices classificabili come nuovo ed alternativo asset di investimento alla pari di qualsiasi altro asset (FX, Bonds, Equity..). Inoltre, è possibile accedere ad un pool di investitori istituzionali (asset managements, high worth net individuals...).

Globalmente, il trade finance ha un gap di liquidità stimato in 1,5 trilioni. Un modo per colmare, in parte, questa esigenza è quella di impiegare internet, che sta cambiando il modo in cui le aziende prevedono e ottengono il finanziamento: più veloce, adattivo e trasparente.

Recentemente Velotrade ha stretto una partnership con un'azienda che sfrutta la tecnologia blockchain. In questo modo sarà possibile migliorare la user experience e velocizzare la procedura del Kyc (Know your customer) ovvero di profilazione della clientela. Infine, la piattaforma è stata tra le prime a effettuare un finanziamento con capitale straniero per un'azienda cinese attraverso la partnership con PingAn (istituto di credito).