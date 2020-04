Salini Impregilo veste il Ponte di Genova con le luci del tricolore

GENOVA (ITALPRESS) - Salini Impregilo veste con la magia delle luci tricolore il nuovo ponte di Genova e rende omaggio a tutti i genovesi, illuminando l'opera simbolo che ha ricucito le due meta' della citta', la cui struttura e' stata completata il 28 aprile da Salini Impregilo e Fincantieri in 10 mesi di lavori no stop. E' questo "Ponte Italia", il fascio luminoso tricolore che, da martedi' fino a domani 1 maggio, festa dei lavoratori, Salini Impregilo accende per illuminare ogni sera il ponte in tutta la sua lunghezza e ciascuna delle 18 pile illuminate dai colori della bandiera italiana, aggiungendosi al laser tricolore che illumina il ponte da sopra. L'illuminazione, (la cui atmosfera puo' essere rivissuta con il video al link https://youtu.be/Tw17WNsDeag), si accompagna virtualmente in numerose piazze della citta' con il "Nessun Dorma" della Turandot di Puccini, e dell'Inno di Mameli. (ITALPRESS). ads/com 30-Apr-20 18:01