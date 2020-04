Pil dell'Italia in calo del 4.7% nel primo trimestre

Crolla il pil italiano nel primo trimestre. Nessuna sorpresa, dunque, tanto che i mercati hanno continuato a procedere "a pelo di gas". In altre situazioni, dati di questo tipo avrebbero provocato un tracollo sui listini e un'impennata dello spread. Invece, il -4,7% certificato dall'Istat è perfino migliore di quanto atteso da Unicredit, che stimava in -5% la riduzione del pil nel primo trimestre. Si tratta di dati mai registrati prima, come totalmente inedita è la pandemia che ci sta colpendo. Anche Francia e Spagna hanno visto un calo significativo del pil, che scende - rispettivamente - del 5,8 e del 5,2%. L'intera eurozona scivolerà del 3,8 e anche questa è una novità.

Su base annua, l'Istat prevede un -4,9% che sarà purtroppo irrealistico: perché si verifichi dovremmo avere tre trimestri sostanzialmente piatti. Appare invece evidente che, almeno, aprile e maggio saranno profondamente in rosso prima di un pallido tentativo di ripresa a partire da giugno. E tutto questo se saranno confermati i progressi positivi sia dal punto di vista dei contagi, sia per quanto concerne le cure.

Altri dati che arrivano dall'Istat: se l'inflazione è totalmente azzerata, il costo della spesa è aumentato del 2,6%. Si tratta del massimo differenziale mai registrato da quando si tiene nota di questi due parametri. L’azzeramento dell’inflazione è imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici, che amplificano la loro flessione sia nella componente regolamentata (da -9,4% a -13,9%) sia in quella non regolamentata (da -2,7% a -7,6%); questa dinamica è solo in parte compensata dall’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari (da +1,1% a +2,8%) e, in misura minore, dalla riduzione della flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,6% a -1,3%). L’inflazione di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi, rimane stabile a +0,7%, mentre quella al netto dei soli beni energetici accelera da +0,7% a +0,9%. L’inflazione acquisita per il 2020 è pari a +0,1%. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano in modo marcato da +1% a +2,6%, mentre la crescita di quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto passa da +0,6% a +0,8%. Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo Ipca registra un aumento dello 0,5% su base mensile e dello 0,1% su base annua.