Philip Morris Italia nomina l’Ad Marco Hannappel Presidente dell’affiliata

Marco Hannappel, a capo di Philip Morris Italia come Amministratore Delegato, ha assunto ieri la carica di Presidente dell’affiliata.

Dopo aver iniziato il suo percorso professionale in Procter & Gamble, Marco Hannappel ha successivamente maturato esperienze in Beiersdorf e in Philips dove è stato Vice Presidente e Amministratore Delegato di Philips TV per Italia, Grecia, Cipro e Malta e Presidente e Amministratore Delegato di TP Vision per il sud Europa. Entrato in Samsung nel 2013, ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Samsung Electronics Italia. Dal 2011 è Vice Presidente di Confindustria Anitec-Assinform con deleghe nazionali all'Elettronica e all'Ambiente.

Nel 2019 Hannappel ha assunto la carica di Amministratore Delegato in Philip Morris Italia dove, in virtù della sua ampia esperienza in aziende focalizzate su innovazione e tecnologia, sta guidando l’azienda nel processo di transizione dal business convenzionale a quello dei prodotti tecnologici senza combustione.

Hannappel assume la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia e, insieme alle oltre 2.500 persone che lavorano nelle due affiliate italiane del gruppo Philip Morris International, perseguirà la visione di costruire un futuro senza fumo, accelerando la sostituzione delle sigarette con prodotti innovativi senza combustione a beneficio di oltre 11 milioni di fumatori adulti in Italia.