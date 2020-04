Remote working e nuovi stili di leadership

Una delle prime cose che l’emergenza Covid-19 ci ha costretti a ripensare è stata l’organizzazione del lavoro, che si è fatto giocoforza smart, agile, remoto. Ma quante persone hanno pensato che questo cambio necessita anche di una riorganizzazione delle competenze, anche e soprattutto a livello di managerialità?



Il dubbio se l’è posto il Gruppo Isper, che dal 1965 supporta le aziende nella gestione del personale e nella crescita delle risorse umane, e che con la sua Divisione Talent Management, specializzata nella gestione del talento e della leadership per lo sviluppo dell’organizzazione, ha svolto una riflessione sull’argomento.

Adattarsi al cambiamento

Di fronte alla necessità di una repentina capacità di adattamento, un’ampia fetta di professionisti si è trovata a lavorare in maniera diversa, da un giorno all’altro, senza preavviso e senza istruzioni, isolata in casa ma iper-connessa.



Se i primi mesi dell’emergenza e del lavoro agile sono stati affrontati con coraggio e curiosità, la riflessione successiva è che il remote working, ora, non ci abbandonerà. Anzi, si rivelerà tanto più necessario quanto più si profila un futuro che richiederà per molti mesi differenti tipologie di distanziamento: dalla presenza in ufficio a turni alternati al rimanente tempo lavorativo svolto da remoto.



Come si può quindi continuare ad affrontare il remote working? E come tradurlo in opportunità per il recupero di efficienza e per l’identificazione di nuovi stimoli? «Non chiamiamolo smart working - dice Elena Pellerito, consulente di sviluppo organizzativo per Talent Management – perché quest’ultimo è una modalità di lavoro organizzata, fatta di processi (e di accordi aggiunti al contratto). Viceversa, in questa emergenza, la maggior parte dei lavoratori ha “solo” spostato la sede di lavoro dal suo ufficio alla propria casa, ma senza indicazioni. Stiamo facendo i conti con nuovi tempi, nuovi spazi e nuove dinamiche (figli, compagni, coinquilini…), tutto in una volta».

Il ruolo dei manager

È cambiato il contesto e uno stile di management o caratteristica personale che funziona in un contesto può non funzionare in un altro contesto. Una riflessione che vale anche all’interno del nuovo paradigma imposto dal Covid-19 perché in tempi rapidissimi esigenze, priorità e aspettative sono cambiati. Allo stesso modo devono cambiare anche le competenze.



I leader hanno ora un compito di primaria importanza: portare avanti il ruolo di guida delle loro persone e di contribuire a condurre l’organizzazione del lavoro all’interno di un nuovo schema che prevedrà ancora a lungo il distanziamento.



«Concentrarsi sulla self leadership, riconoscendo le proprie difficoltà e i propri limiti per superarli è il primo passo - aggiunge Anna Bonomini, specializzata in valutazione e sviluppo del potenziale all’interno di Talent Management -. Poi occorre sviluppare ulteriormente le proprie capacità di leadership interpersonale».

Le competenze chiave da sviluppare

Quattro sono le competenze chiave su cui concentrarsi: coordinamento, comunicazione, umiltà e diversity.



- Coordinamento

Nel remote working un leader può notare un calo della performance dei propri collaboratori e può a sua volta essere spaventato per le condizioni più difficili. Questi timori non devono essere trasmessi e non bisogna manifestare messaggi di sfiducia o farsi vedere lontani. Se in azienda o in ufficio è senz’altro più facile delegare, assegnare task e fare controlli, è importante continuare a condividere e favorire la partecipazione alle attività, promuovendo l’autonomia e il senso di responsabilità. Come? Assegnando piccoli obiettivi e invitando a essere un poco più indipendenti. D’altra parte, per mantenere il controllo e il senso di comunità, call a orari fissi - di team o one-to-one - danno un senso di sicurezza al collaboratore.



- Comunicazione

Da alcuni dati raccolti nelle ultime settimane la capacità di ascolto in queste condizioni di lavoro è crollata dell’80%. Nonostante ciò non si può rinunciare a comunicare, bisogna solo farlo in modo diverso. No a riunioni non più lunghe di 30 minuti e a mail “infinite”; è questo il momento giusto per abbattere le logiche formali. Un leader in questo momento deve essere soprattutto un comunicatore fidato. Sotto stress infatti si ascoltano di più i messaggi che arrivano da persone di fiducia, basti pensare ai nostri momenti di difficoltà: chiamiamo gli amici più stretti, ci confidiamo con il nostro partne. È il momento di accorciare le distanze con i collaboratori: allenare la comunicazione è un investimento per il futuro.



- Umiltà

Non significa avere un atteggiamento modesto, ma significa cercare il contatto con sé stessi e con le altre persone. In pratica questo vuol dire dare importanza e accettare il feedback, ascoltare, imparare dagli errori e saper tornare sui propri passi. L’umiltà - contrapposta al carisma - in questa situazione di emergenza facilita la guida delle persone, che mai come ora devono sentirsi parte di un team. L’umiltà crea motivazione, coinvolgimento, collaborazione, a differenza del carisma che in questa situazione ha effetti negativi sulla motivazione del team.



- Diversity

È la competenza più alta, più utile e attuale in questo momento, perché mantiene alti la motivazione e il coinvolgimento. Le persone a fronte della medesima situazione hanno aspettative, mindset e stili di approccio diversi. Integrare è fondamentale: bisogna far interagire risorse diverse, a livello culturale, di genere e generazionale.