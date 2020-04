LA MIA FASE 2/ Bonaldo: «Con il digitale potremo vendere design italiano»

Nonostante la forte criticità dello scenario economico a livello internazionale, l’annullamento del più importante e atteso appuntamento per il mondo del Design, la nostra azienda, che rappresenta uno tra i più affermati brand dell’arredo internazionale 100% Made in Italy, sta mettendo in campo esperienza imprenditoriale e forza creativa per affrontare con determinazione il post emergenza. In queste settimane di incertezza e di chiusura dell’azienda, che riaprirà lunedì 4 maggio,non abbiamo smesso di lavorare un solo giorno e, proprio nel mese in cui si sarebbe dovuto svolgere il Salone del Mobile 2020, abbiamo deciso di presentare la nuova collezione 2020 mettendo in atto il programma #BonaldoKeepOn improntato ad una strategia totalmente digitale.

L’annullamento di un evento di importanza strategica come il Salone del Mobile è stato per noi uno stimolo a individuare modalità alternative per il lancio delle nostre novità. Ovviando alla temporanea mancanza del prezioso palcoscenico della fiera, indispensabile per valorizzare il prodotto e tessere relazioni internazionali con i nostri partner e clienti, non ci siamo dati per vinti e insieme al pool di designer che collaborano con noi abbiamo elaborato un programma di interventi utili a mantenere viva l’attività commerciale a livello internazionale sostenendola con strumenti di marketing innovativi per il nostro settore.

Punto di partenza del programma è stata la realizzazione di un e-catalogue dedicato alla nuova collezione che verrà condiviso sia con la nostra articolata rete vendita che con i clienti finali in oltre 90 Paesi nel mondo. La strategia digitale che abbiamo messo a punto include anche la programmazione di un ciclo di webinar realizzati per presentare ad agenti e clienti le nuove linee di prodotti, dai tavoli alle sedie, dai divani ai letti, dall’illuminazione ai complementi per favorirne l’ingresso nei display. Non mancano poi le video-testimonianze dei designer artefici dei nuovi prodotti, come Alain Gilles, Fabrice Berrux, Mauro Lipparini e Paolo Grasselli, protagonisti di interviste dedicate alle loro creazioni e al lavoro di profondo e continuo scambio creativo e progettuale.

Inoltre, sfruttando al meglio le potenzialità del nostro ampio showroom di oltre 6.000 mq a Padova, è stata allestita una riproduzione dello stand progettato per il Salone del Mobile. Qui, in attesa di poter accogliere fisicamente i clienti, verranno organizzate visite virtuali per scoprire i nuovi prodotti della collezione 2020. Presenteremo le novità come se fossimo in fiera, in un percorso pensato per valorizzare al meglio la nuova collezione, la nostra produzione, l’innovazione e creatività, da sempre elementi portanti dei nostri oltre 80 anni di storia e della nostra identità sui mercati di tutto il mondo. Infine, un altro importante tassello a supporto della strategia digitale è il nuovo sito web che sarà online da maggio 2020: una riedizione dalla forte portata innovativa, progettata per esaltare le caratteristiche distintive e i valori del brand Bonaldo.