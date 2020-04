Coronavirus, Gruppo Cap dona 1 milione ai Comuni di Monza e Brianza

MILANO (ITALPRESS) - Da Gruppo CAP 1 milione di euro anche ai comuni soci nella Provincia Monza e Brianza. Rientrano dunque anche 41 Comuni MB tra i destinatari dei 10 milioni di euro stanziati da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Citta' metropolitana di Milano, a sostegno di tutti i comuni gestiti e degli ospedali pubblici del territorio. L'iniziativa raccoglie l'invito del decreto Cura Italia, che incentiva le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in favore, tra gli altri soggetti, di amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali ed enti pubblici non economici. "Abbiamo scelto di affrontare il Covid-19 seguendo una parola d'ordine: nessuno sara' lasciato solo", spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. "Ecco perche' - aggiunge - abbiamo deciso di impegnarci concretamente a sostegno della comunita' di cui facciamo parte, contribuendo con una importante iniezione di liquidita' destinata ai Comuni che serviamo e a tutti i cittadini che li abitano". "Per conto di tutti i sindaci MB ringrazio il presidente Alessandro Russo per la straordinaria generosita' anche verso i Comuni della Brianza che dimostra grande senso di responsabilita' sociale - aggiunge il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio - Per i nostri Enti queste risorse rappresentano una grande iniezione di liquidita' che entra nei bilanci dei comuni, in parte corrente, per poter attivare o mantenere misure a sostegno delle nuove fragilita' che stanno emergendo dopo due mesi di emergenza sanitaria". (ITALPRESS). fsc/com 30-Apr-20 12:20