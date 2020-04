LA MIA FASE 2/Carzaniga (Fimer): «Rimaniamo ottimisti»

Il 29 febbraio 2020 abbiamo finalizzato l’acquisizione del business solare di ABB, un’operazione strategicamente importante per noi che ci ha permesso di diventare il 4° produttore di inverter fotovoltaici al mondo. Solo 8 giorni prima, all’ospedale di Codogno veniva accertato il primo caso in Italia di coronavirus. Abbiamo quindi iniziato un processo di integrazione estremamente complesso nel momento di emergenza sanitaria più grave che il mondo moderno abbia mai affrontato.

Noi come moltissime aziende italiane a causa dell’emergenza COVID-19 abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo una situazione senza precedenti che ci ha portato a confrontarci e a rivedere molte delle nostre strategie. In questi mesi ci siamo adoperati per monitorare ed esaminare gli sviluppi dell’emergenza e le conseguenze sul nostro settore, aggiornando le misure e calibrando le decisioni man mano che la situazione evolveva. Oggi come ieri, la nostra azienda è sempre stata operativa sia presso la sede a Vimercate sia a Terranuova Bracciolini in Toscana dove abbiamo un importante impianto produttivo. Il DPCM in vigore dal 23 marzo ci ha riconosciuto come attività “essenziale” visto e considerato che siamo parte integrante della filiera del settore energetico. Questo è stato possibile perché come gruppo abbiamo adottato misure preventive in anticipo alle disposizioni di legge. Una strategia che ha funzionato.

La salute delle persone era ed è tutt’ora la nostra priorità numero uno. Tra le varie misure adottate, ad esempio, oltre alla sanificazione degli ambienti di lavoro, il distanziamento dei dipendenti nelle nostre strutture produttive, il controllo delle temperature sia all’ingresso sia all’uscita da ogni turno e il mantenimento dello smart-working per alcune funzioni. Ci teniamo a sottolineare che al momento siamo in grado di soddisfare tutti gli ordini finora confermati. La nostra direzione di gestione, produzione e vendita della catena di approvvigionamento sta lavorando costantemente al fine di evitare ritardi e per garantire la continuità delle consegne, monitorando al contempo possibili ulteriori evoluzioni. Continuiamo, e continueremo, a lavorare alacremente per rispettare gli impegni presi.

Nel contesto di un mercato profondamente mutato dall'insorgenza dell'epidemia abbiamo anche deciso di lanciare un programma di appuntamenti digitali, articolato in tre tipologie di attività: Webinar, Digital Coffee Lab e Online Support. I Webinar sono organizzati in collaborazione con i nostri partner e sono rivolti a studi tecnici, installatori e progettisti che operano su tutto il territorio italiano, i Digital Coffee sono delle "pause caffè virtuali" durante le quali un team di esperti di FIMER propone un argomento sempre diverso e lascia spazio alle domande dei clienti e, infine, l'attività di Online Support offre la possibilità di fissare incontri dedicati con il polo tecnico di FIMER per approfondire aspetti legati ai prodotti e alla loro applicazione.

Ad oggi il mercato anche se volatile sta reggendo bene, forse oltre le previsioni e a partire dai prossimi mesi dovremmo assistere ad una progressiva stabilizzazione, anche se sarà diversa a seconda delle aree geografiche. Nei momenti di difficoltà si ha l’opportunità di rimettere in discussione alcune abitudini consolidate e di avere nuove idee e strategie. Io sono e rimango un ottimista.