La retorica colpevolista sugli italiani pulcinella deve sparire

Il dossier che ha convinto Conte a ritardare ulteriormente la riapertura degli esercizi commerciali, dei bar, dei ristoranti e a cancellare definitivamente l'anno scolastico parlava di 150mila nuovi ricoveri in terapia intensiva da qui alla fine di giugno. Di più: sarebbero 440mila entro la fine dell'anno. Un numero abnorme.

Ma è una presa in giro, l'ennesima di una situazione che ha smesso rapidamente di farsi romantica - ricordate? cantare tutti sui balconi, aperitivi su Skype e via dicendo - per mostrarsi in tutta la sua tragicità. Un pool di esperti ha per esempio imbracciato la calcolatrice, strumento che forse non è stato dato in dotazione al super team di Colao. Ora: se nel momento di massima pressione sugli ospedali (il 3 aprile scorso) i ricoverati erano 4.068 in terapia intensiva a fronte di 118.197 contagiati parliamo di una componente complessiva del 3,4%. Quindi, proiettando questo medesimo rapporto - seppur impropriamente, visto che nel frattempo il numero di isolamenti domiciliari è cresciuto in percentuale oltre che in valore assoluto, passando dal 63 a oltre l'80% - si avrebbero circa 4,5 milioni di attualmente positivi di cui 150.000 in terapia intensiva. Significherebbe che un italiano su 12-13 sarebbe infetto dal Coronavirus nel giorno in cui una marea umana si dovesse riversare nelle terapie intensive. Non solo, con l'attuale rapporto, la popolazione italiana dovrebbe oscillare tra i 150 e i 260 milioni di abitanti, cioè da 2,5 a 4,3 volte gli abitanti del nostro Paese. Uno scenario difficile da sostenere...

E dunque che altro si può dire? La foto qui a fianco ci è stata inviata da una nostra lettrice, Marinella Bianchi, ed è stata scattata alle 10 del mattino a Milano. La galleria Vittorio Emanuele a quell'ora è un brulicare di persone e di turisti. Ebbene: è deserta. Ma continuano a raccontarci di italiani un po' pulcinella che vanno in giro nonostante i divieti; gli italiani maratoneti della domenica, grandi sostenitori di grigliate a domicilio (altrui) e pronti a rompere gli indugi pur di tornare a qualsivoglia forma di aggregazione sociale. Ma quante balle. Da Trento a Ragusa sono tutti tappati in casa e questa foto ne è la riprova, così come l'incidenza sostanzialmente bassa di contravvenzioni elevate. Comprese quelle cervellotiche a persone che portavano in giro parenti (o congiunti, come direbbe Conte) per fare chemioterapie o visite di controllo.

I numeri che non tornano

Ebbene, per mostrare come sia lacunoso il corposo studio che ha bloccato tutte le attività, bisogna partire dalla percentuale tra mortalità e i casi effettivamente rilevati. Ma i tamponi fatti "a capocchia" in Italia hanno falsato tutto. La comunità scientifica internazionale stima questo rapporto nell'ordine dell'1,3%, che in Italia è salito a oltre l'11% per il semplice fatto che sono troppo pochi i test effettuati. Se davvero, come ritiene l'Ispi, ci sono 10 volte tanti i casi rispetto a quelli registrati, avremmo che almeno 2 milioni di persone hanno contratto il Covid-19 a fronte di 28.000 morti. Giovanni Cagnoli, fondatore di Bain&Company in Italia, ha provato a mettere in fila le cifre realizzate dal Cts, il famigerato Comitato tecnico scientifico che voleva rinchiudere in casa gli over-60. Riportiamo testualmente: "Non sono pubblicati in Italia i dati di utilizzo della terapia intensiva a differenza della Spagna che dà un’informativa ai cittadini sul Coronavirus eccellente, ma il cts ha sicuramente questi dati esatti e facendo qualche calcolo sulla durata della TI (stimata dal cts in 14 giorni mediamente) e dai numeri pubblicati sulla TI (www.lab24.ilsole24ore.com/coronavirus ) si arriva a circa 11.000 casi complessivi nel periodo 1 marzo -28 aprile peraltro non dissimile dal numero della Spagna che ha decessi e quindi contagiati simili all’Italia. A questo numero si sommano i casi di terapia intensiva che non è stato possibile accomodare nell’emergenza Bergamo/Lodi che forse possono essere stimati anche con ampiezza in 3000 o 4000 casi. Calcolando finora circa 13000 o 14000 mila casi necessitanti di TI possiamo tranquillamente concludere che la stima del cts è sbagliata utilizzando i loro stessi dati (sbagliati ) al 30 marzo di almeno 2 volte, ma più correttamente utilizzando dati giusti di un fattore che va da 6 a 10 volte".

L'esecutivo padre-padrone

Il Governo però continua a non trattare gli italiani come persone adulte, ma come bambini incapaci di badare a loro stessi, nonostante una mobilità privata ridotta a zero. Si prosegue sulla strada del Dpcm, strumento emergenziale per antonomasia, mentre si affollano dubbi di costituzionalità. Il paradosso è che la presidente della Corte Costituzionale Cartabia - colpita da Covid-19 e ora fortunatamente guarita - ha iniziato ad annunciare che qualche problemino c'è.

I numeri non tornano ma si continua a dire che se i contagi non sono a zero, nonostante un mese e mezzo di lockdown, è per colpa degli italiani. Davvero? Corrisponde a verità che già da dicembre si siano registrati dei casi di polmoniti anomale e di febbri alte? È invenzione di certa stampa anti-governativa e anti-Lombardia che nella regione locomotiva d'Italia (ma la cui sanità sta andando in briciole) ci sarebbero stati 1.200 casi prima del cosiddetto paziente-1? E ancora: come mai, sempre in Lombardia, i medici di base sono diventati poco più che meri passacarte, senza la possibilità di uscire a visitare i pazienti, quando oltre il 40% dei nuovi contagi afferisce alla regione di Milano? E perché, poi, non si eseguono tamponi? Chi ha deciso la strategia?

Per convincerci che era l'unico mezzo possibile, ci hanno pure raccontato che i tedeschi, una volta allentato il lockdown, avevano ripreso ad ammalarsi. E se si riammalano i tedeschi, immaginate che cosa potrebbe succedere in Italia, tra il rumore dei mandolini e le pizze che vengono sfornate a ciclo continuo. Ma è una bugia. Perché il famoso indice R0, che deve restare inferiore a 1 per garantire che l'epidemia non si propaghi a perdita d'occhio, è risalito effettivamente a 1 il 27 aprile, ma è poi ridisceso a 0,9 il 28 aprile. Cioè, una variazione statistica irrilevante che non ha alcun fondamento scientifico.

Quello che vediamo con grande evidenza è che la più grande emergenza sanitaria dell'ultimo secolo è stata gestita con una banalità sconcertante, senza dare una risposta vera soprattutto sul lungo periodo. Si è cercato di addossare tutta la responsabilità sugli italiani che invece per una volta sono stati esemplari. Di idioti è pieno il mondo, ma raramente si è visto un tale senso di unità se non in tempo di guerra. E dunque perché continuare con questa retorica impositiva e aggressiva? Perché non trattarci da adulti? Forse perché altrimenti emergerebbero chiaramente le enormi responsabilità delle istituzioni.