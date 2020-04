Col coronavirus anche la partita Iva si fa smart

Opportunità smart working al tempo del Covid 19: nel mese di aprile notevole incremento di partite IVA aperte in Italia con la consulenza di FlexTax (https://flextax.it)



L’emergenza Coronavirus ha costretto le aziende e i lavoratori italiani a ripensare il proprio modello di lavoro. Nel 2019 le persone che hanno adottato il lavoro agile in Italia sono state circa 570.000, con un incremento del 20% rispetto al 2018 e nel 2020 questa cifra registrerà sicuramente un ulteriore aumento.



Molti sono rimasti in balia delle decisioni delle proprie aziende, ma sono tanti i lavoratori che hanno deciso di non farsi intimorire dalla situazione e di trasformarla a proprio vantaggio in un’occasione da non perdere.



FlexTax, startup torinese fondata a Dicembre 2018 da Fabio Pennella che offre un servizio di consulenza e gestione della contabilità online per lavoratori indipendenti, durante il periodo di lockdown ha registrato un incremento delle domande di apertura di Partita IVA pari al 28%, solo in Lombardia, seguono Piemonte con il 12% e Veneto con l’11%.



“Ho sempre pensato che la Lombardia fosse la regione dei record, capace di avere una marcia in più”. Sostiene Fabio Pennella, CEO & founder di FlexTax “I dati che abbiamo raccolto lo dimostrano, ancora una volta i lombardi si sono dimostrati capaci di reagire alla situazione economica che purtroppo stiamo vivendo. Questa è l’attitudine di cui ha bisogno l’Italia per ripartire alla grande dopo questo periodo di stand-by forzato”



Di fatto, lo smart working, può essere l’occasione per testare il lavoro autonomo, sfruttando il periodo di lockdown per valutare le dinamiche che esso comporta e la fattibilità. Inoltre, secondo una recente indagine di Nomisma, il 56% dei dipendenti che ad oggi adottano il lavoro agile, quando si tornerà alla normalità preferiranno mantenere questa linea di lavoro.



FlexTax viene incontro e sostiene chi vuole mettersi in gioco, proponendosi come il partner ideale nella consulenza della gestione della Partita IVA, offrendo servizi che vanno dalla creazione delle fatture alla proiezione dei costi di imposte e tasse.