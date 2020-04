Renault Italia pronta a ripartire dal 4 maggio

ROMA (ITALPRESS) - Dopo una chiusura di quasi due mesi Renault Italia dal 4 maggio si dice pronta a ripartire. "L'emergenza coronavirus e' passata molto rapidamente da emergenza sanitaria a emergenza economica. Tutti i nostri concessionari sono chiusi da quasi due mesi. Mentre la mobilita' e' stata garantita soprattutto per il personale medico dalle nostre officine" spiega Francesco Fontana Giusti, responsabile della comunicazione di Renault Italia. "Oggi siamo pronti a ripartire insieme ai nostri concessionari il 4 maggio" aggiunge e su come e' stata vissuta questa emergenza, racconta: "In fase 1, lock-down, abbiamo puntato sulla digitalizzazione. Eravamo pronti: nel 2019 abbiamo lanciato 15 strumenti digitali, quello piu' importante e' stato il lancio ad aprile del 'live web chat' che permette un contatto visivo tra venditore e cliente. Oggi e' possibile fare tutto in digitale, dalla presentazione del prodotto in una 'virtual show room' fino al 'live web chat' dove vengono discussi i preventivi fino alla vendita. In fase 2, dal 4 maggio, consigliamo di continuare lo smart working, di continuare questa digitalizzazione che ha funzionato finora. Ma qualora ci fossero dei contatti fisici per Renault e' fondamentale la sicurezza dei sui clienti, dei suoi concessionari e dei suoi dipendenti" ribadisce Francesco Fontana Giusti. "Infine il punto piu' importante e' il potere d'acquisto che viene ridotto dopo la pandemia. In questo caso noi faremo delle offerte commerciali molto piu' immediate: dallo sconto secco fino all'offerta di servizi fondamentali come la manutenzione o l'estensione della garanzia". (ITALPRESS). tvi/red 29-Apr-20 11:03