ROMA (ITALPRESS) - Sara' Ambra Angiolini a condurre il Concertone del Primo Maggio di Roma, che quest'anno si sposta, per le restrizioni dovute al coronavirus, in tv con un concerto dal vivo in prima serata su Rai3 - dalle 20 alle 24 -e in contemporanea su Radio2 (con la conduzione di Gino Castaldo e Ema Stokholma). Al cast dei cantanti si aggiunge Patti Smith. (ITALPRESS). mgg/com 29-Apr-20 19:37