Open banking: la fiducia oltre la crisi

Si scrive open banking ma si legge fiducia. Figlio diretto della normativa PSD2 (Payment Services Directive 2) - la direttiva europea sui servizi di pagamento attuativa dal 14 settembre scorso -, questo nuovo paradigma prevede che i clienti debbano fruire liberamente delle informazioni e delle transazioni finanziarie e apre la strada a innumerevoli e approfondite collaborazioni tra società fintech e istituti di credito. Oggi, a poco più di sette mesi di distanza dalla sua piena operatività, sappiamo che l’open banking gode di un’ottima reputazione da parte delle banche, sia in Italia sia in Europa.



Lo certificano i numeri da poco pubblicati da Tink, piattaforma di open banking leader in Europa che consente a banche, fintech e startup di sviluppare servizi finanziari basati sui dati. Stando a un’indagine effettuata da Tink (disponibile qui) in collaborazione con la società di ricerche di mercato YouGov, in Europa la positività nei confronti dell’open banking è cresciuta del 6% nel 2020, con quasi due terzi degli istituti finanziari del continente (il 61%, per la precisione) che crede nelle opportunità offerte dal settore.



Il dato italiano è in linea con quello del continente: il 60% degli intervistati si è mostrato positivo nei confronti dell'open banking, +3% rispetto allo stesso dato analizzato nel 2019.

Open banking e fiducia: qualche dato

L’indagine di Tink in Europa si è concentrata sulla percezione nei confronti dell’open banking, sui budget di investimento e sulle priorità relative. Oggetto dell’intervista sono stati 290 dirigenti finanziari di 12 Paesi, di cui 30 in Italia; oltre la metà degli intervistati a livello europeo (il 52%) si sente maggiormente positiva sul concetto di open banking rispetto al 2019, mentre solo l'1% del campione ha espresso un riscontro più negativo in merito.



In sostanza, a fronte di una crescita della positività verso lo strumento da parte di molti player, manca però una strategia chiara per godere dei benefici che esso può portare. Sebbene un gran numero di istituti finanziari europei riconosca le opportunità del nuovo protocollo, i risultati del report suggeriscono che alcuni enti non hanno ancora ben chiaro come svilupparne il potenziale.



Il dato specifico italiano indica che quasi due terzi degli intervistati (63,3%) lo ritiene un'opportunità per la propria azienda, contro una media europea ben più bassa: 58,6%. Sempre il 63,3% degli intervistati afferma di avere in atto una strategia di open banking e il 27% degli istituti dichiara di stare ancora pianificando i prossimi step strategici.

Non c’è open banking senza Fintech

Della necessità di collaborazioni di alto livello in ambito di fintech sono convinti, in Europa, i soggetti che traggono il maggiore vantaggio dall'open banking: per loro le partnership fintech sono una priorità assoluta. Il 22% degli intervistati ha infatti attivato almeno una di queste partnership per accedere a queste tecnologie nel corso dell’ultimo anno, con casi di realtà che si sono legate a diversi partner attivi, anche fino a cinque.



Oltre due terzi del campione (69%), inoltre, ha aumentato il numero di partnership fintech nel 2019 e sempre il 69% ha indicato che stabilire una di queste collaborazioni sarà una priorità nei prossimi 12 mesi.



Il dato italiano parla del 17% degli istituti finanziari che hanno attualmente in corso una partnership fintech per sviluppare la propria strategia di open banking.

Il commento

Marie Johansson, Country Manager di Tink in Italia, si è detta felice di riscontrare «una crescente fiducia nell’open banking, percepito sempre più come un'opportunità per portare valore reale al cliente e sempre meno come un modo per trasformare modelli di business. Per le istituzioni che guarderanno oltre la conformità al PSD2 e sono pronte ad innovare con rapidità, c'è un enorme potenziale per la creazione di valore a breve termine».



Commentando il ruolo chiave delle partnership fintech, ha aggiunto: «Per raccogliere i benefici dell'open banking, gli istituti finanziari devono tradurre la propria strategia di open banking in una roadmap fatta di tecnologia, prodotti e servizi. Questo iter può essere accelerato attraverso le partnership strategiche grazie al supporto di fintech in grado di fornire la tecnologia, l'esperienza e la visione per guidare la creazione di valore nell’open banking».