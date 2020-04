Hackhaton online per rilanciare il turismo

ROMA (ITALPRESS) - L'emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova tutto l'impianto economico del Paese e tra i primi settori a essere piu' colpiti c'e' quello del turismo. The Data Appeal Company in collaborazione con Onde Alte, ha deciso di fare la propria parte e lanciare il primo Hack For The Travel Industry, una maratona di idee della durata di 48 ore, che si svolgera' online, per aiutare il comparto ad affrontare questo difficile momento e elaborare soluzioni innovative e strategie per tornare piu' forti di prima. L'hackhaton, che vede come main supporter Mibact, Enit- Agenzia Nazionale del Turismo - e Alpitour World, si terra' i prossimi 30 aprile, 1 e il 2 maggio: un evento pubblico online che chiamera' a raccolta innovatori, startupper, developer, operatori del mondo del turismo e della cultura, designers, ricercatori, creativi e non solo. La maratona di idee si aprira' con l'intervento del presidente di Enit, Giorgio Palmucci. Tutti i partecipanti poi, divisi in gruppi e accompagnati da mentor, metteranno in campo le proprie competenze e idee dirompenti, per trovare soluzioni innovative per contrastare la crisi e iniziare a disegnare una possibile ripresa del comparto, quando l'emergenza sara' finita. L'obiettivo e' ambizioso: coinvolgere oltre mille persone, che si confronteranno su varie piattaforme digitali, accompagnati da mentor "operativi" e "on call" che affiancheranno i vari team durante la sfida. "In uno scenario cosi' complesso come quello che stiamo vivendo, e' fondamentale trovare velocemente nuove soluzioni e strade percorribili per tornare a viaggiare in sicurezza, - afferma Gabriele Burgio, presidente e Ad di Alpitour World -. Come grande realta' strutturata del turismo, sentiamo il bisogno di muoverci per aprire la via a nuove opportunita' di viaggio: per questo abbiamo subito preso parte a Hack for Travel Industry, un enorme bacino di idee, proposte, progetti innovativi che porteranno grande ricchezza al settore e al business". (ITALPRESS). ads/com 28-Apr-20 15:56