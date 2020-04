«A nostro avviso le previsioni del governo sulla decrescita del pil sono ottimistiche. Secondo i nostri calcoli il calo sarà dell'11,4%. Gli scambi commerciali globali caleranno del 15%, cinque punti in più che nel 2009». Luca Burrafato, a capo della Regione Paesi Mediterranei, Medio Oriente e Africa di Euler Hermes, non lascia molti dubbi: la recessione che ci attende sarà terribile, molto peggiore di quella del 2008-2009. Se non arriveremo ai livelli della Grande Depressione è solo perché lo scudo di protezione messo in campo dalle banche centrali e dalle istituzioni globali - ultimo, il Qe illimitato di Bank of Japan - garantirà un minimo di tenuta in più.

Burrafato, ci vuole ricordare chi è Euler Hermes e perché avete con così grande chiarezza il polso della situazione?

Euler Hermes è il Ieader mondiale dell’assicurazione crediti, specializzata in cauzioni, recuperi, credito commerciale strutturato e rischio politico. Grazie ad una banca dati proprietaria e a una rete di specialisti in loco, analizza quotidianamente l’evoluzione della solvibilità di aziende che rappresentano il 92% del PIL mondiale. Offre alle imprese la garanzia di operare con sicurezza e di ottenere il pagamento dei propri crediti. Ogni volta che si stipula una polizza di assicurazione crediti o altre soluzioni finanziarie, la priorità è la protezione predittiva e prevenire l’insoluto. Il rating AA di S&P e l’appartenenza al Gruppo Allianz testimoniano la solidità di Euler Hermes sui mercati internazionali. Il Gruppo, con sede a Parigi, è presente in oltre 50 Paesi con circa 6000 collaboratori. Nel 2019 Euler Hermes ha raggiunto un giro d’affari consolidato di 2,9 miliardi di euro e ha coperto transazioni commerciali per un ammontare totale di 950 miliardi di euro.

Come Euler Hermes avete in pancia quasi metà dell’intero stock di assicurazione del credito in Italia: come state cambiando le strategie?

Euler Hermes in Italia, quale leader di mercato con oltre il 46%, garantisce in Italia oltre 90 miliardi di euro di transazioni commerciali su oltre 450.000 aziende per le quali monitora lo stato di salute finanziario. A partire dall’inizio dell’anno e soprattutto dal mese di Marzo, abbiamo registrato un deciso deterioramento delle aziende finanziariamente più fragili che si sta traducendo in un incremento degli insoluti nell’ordine della doppia cifra. Questo primo segnale è il campanello di allarme di un indebolimento del sistema economico produttivo che potrà generare nei prossimi 6/9 mesi numerosi default creando un vero e proprio effetto domino. Insieme con le nostre aziende assicurate e i nostri intermediari stiamo cercando attraverso un dialogo costante di rivedere insieme il livello di rischiosità che in alcuni casi risulta insostenibile sia per l’azienda che per l’assicuratore. In questa fase delicata quindi si sta cercando di trovare un equilibrio comune, preservando la continuità aziendale al fine di essere pronti per la ripartenza. Le aziende e noi assicuratori ci stiamo rendendo conto però che c’è bisogno di più per far ripartire la manifattura perché la magnitudo di questa crisi è più del doppio rispetto a quella della crisi 2008-09.

Stiamo lentamente passando da una fase emergenziale a una di ricostruzione: dal vostro punto di vista quali sono i passaggi imprescindibili?

Con il rallentamento dell’emergenza sanitaria bisogna assolutamente mettere in campo una strategia di ripartenza che tenga conto di due aspetti fondamentali: la convivenza con il virus e con una recessione economica senza precedenti. Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, possiamo ritenerci fieri di come il nostro Paese abbia risposto all’emergenza Coronavirus. I grandi sforzi profusi dal Sistema Sanitario Nazionale e dalla Protezione Civile ci hanno consentito di gestire una situazione mai affrontata nell’era moderna. Oggi tutti sono chiamati ad avere un ruolo fondamentale in questa fase di ripartenza e noi come azienda ci sentiamo particolarmente responsabilizzati verso tutto il nostro staff. Durante la crisi sanitaria, abbiamo agevolmente consentito al 100% delle nostre risorse di lavorare da remoto (420 dipendenti), in quanto il primo obiettivo per tutti noi era la salvaguardia della salute dei nostri dipendenti e dei loro familiari. In questa fase di ritorno graduale alla normalità, proseguiremo ad utilizzare ancora a lungo lo strumento dello smartworking sulla base dei suggerimenti governativi, e prevedremo un ritorno dell’intera popolazione aziendale in più fasi. Saranno ovviamente attivati tutti i protocolli di sicurezza e salute all’interno degli uffici di Euler Hermes e soprattutto continueremo a fare cultura sul tema attraverso tutorial e flyers informativi. Dobbiamo tutti renderci conto che dovremo cambiare le nostre precedenti abitudini.

Il tema del credito è di strettissima attualità: che cosa vi aspettate da governo e istituzioni?

Il Governo ha subito individuato che il tema credito è di vitale importanza per la ripartenza del tessuto industriale nazionale e il Decreto liquidità va in questa direzione. Però tutto ciò non è ancora sufficiente e in queste ultime ore anche il Premier Conte ha dichiarato che ci saranno ulteriori misure a sostegno per le imprese. E’ quello che ci auspichiamo anche noi assicuratori del credito in quanto le imprese italiane hanno bisogno di strumenti ulteriori a supporto del business che le consentano di mantenere inalterato il livello di competitività all’estero, in un momento in cui il rischio sistemico sta contagiando l’intera economia nazionale e globale. Nella fattispecie, in Francia, Germania e Belgio sono state annunciate recentemente alcune misure che hanno l’obiettivo di stabilizzare la rischiosità nelle transazioni commerciali attraverso la creazione di meccanismi pubblico-privato a sostegno del credito commerciale. Percorsi che vadano in questa direzione dovrebbero essere intrapresi anche nel nostro Paese nel più breve tempo possibile, il nostro Made in Italy ha bisogno di ripartire velocemente potendo contare su tutti i provvedimenti e le garanzie che l’attuale Esecutivo potrà mettere in campo. Mai come in questo momento il fattore tempo e il giusto mix di provvedimenti governativi a supporto del tessuto industriale saranno la chiave per la sopravvivenza e la ripartenza delle aziende italiane.

Nel Def si parla di un calo dell’8% del pil su base annua e uno deficit oltre il 10%. Sono numeri che vi tornano?

Purtroppo a nostro avviso sembra sia una previsione piuttosto ottimistica. L'attuale crisi sanitaria è uno shock di proporzioni senza precedenti: il PIL globale dovrebbe scendere del -3,3% nel 2020 mentre in Italia il calo previsto sarà dell’11.4% (Francia e Germania -8,9% con Eurozona a -9,3%). Si prevede che la contrazione delle attività si attesterà tra -10% e -15% q/q nel secondo trimestre 2020 a seconda della rigidità dei blocchi tra i paesi. Ciò segue una recessione già marcata nel primo trimestre (da -2,5% a -6% q/q). Le perdite commerciali dovrebbero ammontare a oltre 3,5 triliardi di dollari. In termini di volume, gli scambi commerciali globali di beni e servizi dovrebbero diminuire del -15% nel 2020, 5 punti in più rispetto al 2009. Le forti recessioni dei volumi e dei valori porteranno i fatturati delle società a contrarsi dal -30% a -40% a/a nel secondo trimestre 2020, in particolare nella zona Euro. Pertanto, le insolvenze globali dovrebbero aumentare del + 20% nel 2020 mentre in Italia la crescita sarà ancora più elevata: +23% (con oltre 14.000 aziende).

Che ruolo potete giocare in una fase di ricostruzione e ripartenza?

Euler Hermes Italia, dal 1927 ad oggi, è un partner strategico per le imprese italiane e per lo sviluppo della competitività del Sistema Italia. Passando attraverso le numerose crisi, ha dimostrato con il suo know how e i suoi servizi di poter essere uno strumento imprescindibile per garantire alle imprese una crescita sana e sostenibile nel medio lungo periodo. In questa nuova ricostruzione, che avverrà in piena era digitale, ci sarà ancora una volta l’opportunità di fare cultura e innovare il mercato attraverso la creazione di nuove piattaforme dedicate al tessuto imprenditoriale. Se il distanziamento sociale sarà il nuovo “new normal”, sarà ancor più decisivo avvicinarsi alle aziende continuando il percorso di investimento nel digitale per ascoltare da vicino e in modo istantaneo le necessità che le aziende stesse avranno in questa fase di ripartenza.