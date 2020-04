LA MIA FASE 2/Costantini (Sisme): «L'emergenza, motore delle nuove sfide»

La nostra società, Sisme “Società Italiana Statori e Motori elettrici”, opera da oltre cinquant’anni sui mercati internazionali con un fatturato complessivo di circa 100 milioni di euro impiegando complessivamente 700 dipendenti nei tre stabilimenti produttivi siti ad Olgiate Comasco (la nostra capogruppo), in Slovacchia e in Cina.

Il 2020, iniziato per noi con i migliori auspici, ha imposto con l’arrivo dell’emergenza per il Covid-19 il confronto con una nuova situazione, coinvolgendo dapprima la controllata cinese e successivamente l’Europa.

Le produzioni di Sisme SpA, utilizzate in filiere “essenziali”, non hanno subito fermi imposti dalle autorità tuttavia, nel rispetto delle norme, l’attività produttiva è stata ridotta inizialmente del 70% e poi gradualmente aumentata in modo tale da testare le procedure di sicurezza in condizioni sempre più gravose.

Consapevolezza, collaborazione (in particolare con i dipendenti, le parti sociali ed il medico competente) e gestione del risk management sono state le linee guida di questo periodo. Abbiamo costituito un Comitato di Controllo che vigila sul rispetto del Protocollo Sanitario aziendale nonché sulle prescrizioni delle autorità competenti che ci ha consentito di lavorare in sicurezza su più ambiti di intervento, testati in condizioni di stress crescenti.

Abbiamo lavorato con trasparenza all’informazione ed implementazione di specifiche misure creando un’apposita bacheca Covid contenente le informative aggiornate per i dipendenti, per facilitare lo svolgimento quotidiano del lavoro di tutte le funzioni e prevedendo la sanificazione costante di tutti i locali, delle postazioni di lavoro (con compilazione di apposito registro), con l’introduzione di turni di pulizia aggiuntivi e messa a disposizione di gel disinfettanti.

Abbiamo inoltre lavorato alla riorganizzazione del lavoro, in primis incentivando lo smart working per alcune funzioni e poi regolamentando gli ingressi: turni scaglionati, segnaletica per il rispetto delle distanze ai tornelli, misurazione della temperatura all’ingresso e contestuale distribuzione di mascherine, rimodulazione degli spazi di lavoro e limitazione dell’uso degli spogliatoi. Il nostro ristorante interno ha dovuto subire importanti modifiche: aprendosi ad ingressi scaglionati, rivestendosi di una segnaletica apposita e di una diversa regolamentazione della disposizione a tavola, all’adozione di posate, piatti e condimenti mono uso.

Anche la nostra presenza fuori dallo stabilimento ha subito una grande trasformazione, per esempio sul fronte degli autisti trasportatori, obbligati a regolamentare gli accessi e condividere lo scambio documentale tramite un apposito banco (sanificato dopo ogni passaggio) posizionato all’esterno del locale ricevimento merci e utilizzando servizi igienici appositamente dedicati, i documenti originali sono archiviati in raccoglitori appositi circolando in azienda solo nuove copie.

Sisme ha sottoscritto una polizza assicurativa extra, a favore della totalità dei nostri dipendenti, per fornire un aiuto ulteriore. Abbiamo garantito continuità alle filiere essenziali con la fornitura dei nostri motori elettrici a partire dalla meticolosa applicazione delle 2D, Distanziamento e Dispositivi appositamente forniti a tutti i lavoratori. Ma la sfida che ci attende è quella di garantire elevata sicurezza e produzione ai livelli pre Covid: qui sarà necessario studiare e disporre di nuovi strumenti, le altre 2 D, ossia Digitalizzazione e Diagnosi. Siamo pronti!