LA MIA FASE DUE/Elio Accardo (Cedral Tassoni): «Non abbiamo mai chiuso, grazie alla gdo. Ora resta il nodo dell'horeca. Ma non tutti i mali vengon per nuocere...»

Il Covid ci ha colto nell’euforia, dopo un primo trimestre eccellente segnato da una forte crescita e la chiusura (fortunatamente) in tempo dei lavori di automazione dell’intero stabilimento. Ci siamo subito trovati a gestire una situazione complessa, perché Cedral Tassoni ha tre canali di vendita e quindi tre diverse regolamentazioni a cui attenersi, Horeca, gdo e export. Il nostro sito produttivo non ha mai chiuso, per continuare a servire in primis la gdo: abbiamo messo a norma tutti i processi, come il distanziamento tra funzioni, uso dei materiali di protezione come mascherine guanti e occhiali, controllo temperatura, et cetera. Il benessere dei nostri dipendenti è sempre stato al centro della nostra azienda e ogni giorno tutti i reparti vengono sanificati, dal reparto produttivo, agli spogliatoi e uffici.

Ma è l’horeca, quindi ristorazione, hotellerie e bar il canale ad essere ora sotto i riflettori: il punto nodale per preparare la riapertura degli esercizi pubblici è per noi aiutare i grossisti nell’operazione di destoccaggio dei magazzini, saturi di merce. Stiamo pensando ad azioni di incentivazione non solo sulla leva del prezzo ma fornendo nuovi materiali di servizio che possano aiutare i loro clienti finali (le mescite) ad evitare ulteriori spese per acquisto di materiali dai bicchieri alle frigovetrine e altro. Abbiamo, come tutti, anche un tema di insolvenza di fatture pregresse da risolvere in maniera collaborativa e non prima della fine del mese di luglio sarà possibile fare un bilancio complessivo.

La Grande Distribuzione è il canale di vendita che dovrà farsi carico di mitigare le perdite, che saranno ovvie per l'anno in corso, incrementando le attività promozionali, con metodologie di confronto con i consumatori all'interno del punto vendita mirati a illustrare la nostra produzione, il valore della lavorazione delle materie prime, e quella qualità che da ben 227 anni ci vede protagonisti sul mercato. Il tutto sarà supportato da una più che triplicata comunicazione sui social e sui media classici.

L'export, canale in cui prevedevamo una crescita di oltre il 100%, rimane una incognita: l’emergenza ha ritardato notevolmente le partenze dei primi containers e quindi i mancati riordini che erano già in calendario. A fine 2019 avevamo chiuso importanti nuovi contratti e sono certo che in tempi medi riavvieremo la normalizzazione di questi nuovi flussi.

Sarà, in sintesi, un anno che dovrà vedere bilanciati in maniera perfetta investimenti - necessari e per noi fondamentali nell’interesse dei nostri clienti diretti e indiretti per sostenere la ripresa - e sicuro calo dei ricavi. Per cui parole chiave saranno attenzione agli acquisti valutando stoccaggi di magazzino e rotazioni, ottimale e flessibile gestione delle risorse umane che assecondi le necessità di produzione, e mantenimento dell’esperienza di smart working per le funzioni amministrative perché i risultati di questa esperienza sono stati notevolmente positivi. Non tutti i mali vengono per nuocere!