Ingo acquisisce Xenialab: una nuova exit per una "creatura" di I3P

La customer experience di Ingo S.p.A. si rafforza e punta a diventare sempre più fluida ed efficiente con l’acquisizione di Xenialab. Si tratta di un'operazione da 4,7 milioni con la partecipazione di Banco Bpm. La società, fondata nel 2007 all’interno dell’I3P - Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, ha infatti sviluppato XCALLY Motion, una delle più performanti piattaforme di omnicanalità innovativa: basata su AsteriskTM fornisce una delle migliori user experience multicanale per voce, chat, e-mail, video, sms, social network e WhatsApp for business ed è fruibile attraverso servizi cloud e on premise. Xenialab inoltre si occupa della gestione in outsourcing di sistemi Oracle e offre consulenza nell’ambito dei Big Data, architetture distribuite e soluzioni DB open source.



Con questa acquisizione, conclusasi a dicembre scorso, INGO potrà integrare le tecnologie di Xenialab per potenziare il proprio posizionamento strategico e tecnologico, garantendo una delle più complete soluzioni nell’ambito del Customer Care e Customer Relation e arricchendo l’offerta di soluzioni e servizi per clienti e partner in Italia e all’estero, con un approccio che fa convergere i processi di business con tecnologie di intelligenza artificiale, robotica, video-relazione e business automation.



“Siamo molto orgogliosi di poter da oggi contare sulla professionalità e l’esperienza del team Xenialab” sottolinea Marco Durante, CEO di INGO. “Il nostro impegno è da sempre focalizzato su scouting e investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo e su tecnologie che ci consentano di offrire ai clienti maggiore valore attraverso nuovi servizi flessibili e soluzioni sempre più efficienti che garantiscano il presidio dell’intera filiera delle Customer Operation, e l’ingresso di Xenialab va proprio in questa direzione”.



L’integrazione delle due aziende consente già oggi a INGO di consolidarsi come Vendor tecnologico e di arricchire il proprio portfolio di nuove funzionalità, realizzando un significativo passo in avanti nel processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di business in Italia e all’estero.



“Questa acquisizione è un importante riconoscimento del nostro impegno volto a sviluppare tecnologie performanti che rispondano alle esigenze dei clienti in modo tempestivo, per aiutarli ad affrontare tutte le sfide emergenti in questi anni di profonda transizione”, afferma Diego Gosmar, CEO di Xenialab. “Insieme, saremo in grado di offrire servizi e soluzioni multi-channel per una customer experience a 360°. Inoltre siamo particolarmente soddisfatti di questa operazione, perché è stato proposto fin da subito a tutti i soci di Xenialab di far parte del Top Management di gruppo, e questo significherà garanzia di continuità per i clienti e partner, oltre alla possibilità di crescere ulteriormente sui vari mercati di riferimento”.

Nel nuovo assetto organizzativo infatti, Diego Gosmar sarà il nuovo Head of International Operations mentre Giuseppe Innamorato ricoprirà il ruolo di CTO del Gruppo.



“Le due aziende collaborano insieme da un anno ed hanno raggiunto un buon grado di integrazione già in questi primi mesi del 2020. Il consolidamento del nuovo asset operativo, la R&D in A.I. e Robotica, l’integrazione tra XCALLY Motion e le soluzioni INGO di Knowledge&Workflow Management (RelationWit) e Video-servizi (VideoWit) insieme all’ampliamento del nostro ecosistema di partner, porteranno ad una crescita solida e costante anno su anno” conclude Marco Durante.



“Le belle notizie arrivano anche in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo”, sottolinea Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “L’acquisizione di Xenialab rappresenta un’occasione interessante per sottolineare la necessità di dare attenzione e sostegno alle startup e alle scaleup, anche e soprattutto in questo momento di emergenza: si tratta di realtà che grazie alla loro agilità e alla capacità di adattamento non soltanto possono supportare il rilancio di tanti settori dell’economia italiana, ma anche dare il loro contributo essenziale per contrastare l’emergenza, mettendo a disposizione la propria tecnologia”.