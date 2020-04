Festa della mamma: chi l'ha detto che debba essere un solo giorno?

Dopo la Pasqua, un'altra ricorrenza storicamente ricca di acquisti rischia seriamente di saltare: si tratta della Festa della mamma, che dovrebbe essere celebrata il prossimo 10 maggio. Solo che con il protrarsi delle misure di contenimento, la giornata dedicata alle madri potrebbe essere un flop. Da qui la proposta del Cis di Nola, il Centro Ingrosso Sud che, a due passi dal Vesuvio, è diventato un piccolo paradiso con le sue 300 aziende che lavorano in 5 milioni di metri quadri.

Ma c'è un problema: la chiusura del commercio al dettaglio di quasi tutte le categorie merceologiche ha ridotto al lumicino il volume d'affari. E da qui la proposta: perché non rendere la festa della mamma un'intera settimana? Dal 10 al 17 diventerebbero sette giorni di celebrazioni. Così si potranno esaudire le richieste dei consumatori, perché i negozi all'ingrosso che riapriranno tra il 4 e l'11 maggio avranno naturali rallentamenti nell'approvvigionamento a causa del distanziamento sociale.

L'idea iniziale era quella di spostare la ricorrenza dal 10 al 17, ma non si è trovata grande sponda nelle istituzioni. E allora perché non proporre un periodo di sette giorni? Un modo per unire le famiglie e dare una mano ai consumi. Mica male, di questi tempi.