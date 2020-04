Coronavirus, Bonaccini "Gia' da domani i cantieri potrebbero riaprire"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "A mio parere gia' da domani o da martedi' i cantieri, visto che c'e' un protocollo molto affinato tra sindacati e imprese, potrebbero riaprire". Cosi' il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Per il Governatore, infatti, che fa l'esempio dell'edilizia scolastica e dei cantieri stradali, questo "e' un buon momento per far lavorare le imprese e prepararsi per quando si riaprira'". "Molte imprese, come quelle dell'agroalimentare, non hanno mai chiuso. Alcune di queste imprese - aggiunge Bonaccini - hanno migliaia di lavoratori in giro per il Paese. Ci sono casi dove i contagiati lievi si contano sulle dita d'una mano. Per questo ci possono essere luoghi di lavoro piu' sicuri di quanto non lo sia fare la fila davanti al supermercato". (ITALPRESS). cin/lol/red 26-Apr-20 13:27