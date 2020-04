Tutto pronto per la finale della prima Investment Challenge, la sfida ideata da Banca Generali e Reply con la collaborazione del MIP Politecnico di Milano per avvicinare gli studenti al mondo degli investimenti aiutandoli a conoscere e maneggiare i principali strumenti finanziari.

Oggi, i 100 studenti che più degli altri hanno massimizzato il portafoglio a loro disposizione si sono conquistati il diritto di partecipare alla finalissima: una intera giornata in cui sfidarsi a colpi di trade. A giudicarli, una giuria d’eccezione composta dall’Amministratore Delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, dall’Executive Partner di Reply, Roberto Tognoni, dal Senior Professor of Finance del MIP, Marco Giorgino e dal CEO di BG Saxo, Gian Paolo Bazzani.

Partita lo scorso 30 marzo, la Investment Challenge ha visto la partecipazione di oltre 8mila studenti dagli atenei di tutta Italia che, fino allo scorso 9 aprile, si sono sfidati su BG Saxo Trader Go, la piattaforma evoluta di trading online di BG Saxo, elaborando una vera e propria strategia improntata alla protezione di un patrimonio virtuale iniziale pari a 1 milione di euro.

“Abbiamo voluto dar vita ad una Challenge che promuova la cultura finanziaria tra i giovani, consentendo loro di mettersi alla prova in prima persona nella gestione di un portafoglio virtuale ma basato sull’andamento dei mercati finanziari reali – spiega Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, che aggiunge – Insieme a Reply e al Mip abbiamo inoltre voluto sviluppare una serie di contenuti formativi per approfondire concetti chiave per il mondo del risparmio quali protezione e copertura dal rischio. È il primo esperimento in Italia di questo tipo e siamo entusiasti della risposta ricevuta dai ragazzi”.

“Lo strumento delle Challenges è fondamentale per noi per coinvolgere tutti gli appassionati di tecnologia e le nuove generazioni di talenti e sperimentare dinamiche di coinvolgimento e di formazione innovative” – spiega Roberto Tognoni, Executive Partner di Reply. “La collaborazione con Banca Generali e MIP ha permesso il successo di questa prima edizione dell’Investment Challenge che ha coinvolto oltre 8.500 registrati da tutta Europa.”

“Insieme a Banca Generali e Reply abbiamo pensato di affiancare all’esperienza della Challenge un percorso formativo innovativo, modulare, adatto a studenti e professionisti di diversa estrazione e background – dichiara Marco Giorgino, Senior Professor of Finance del MIP Politecnico di Milano, che aggiunge – Siamo contenti del grande successo che sta riscuotendo la Challenge, sia per lo stile comunicativo ed efficace, sia, proprio attraverso la tecnologia digitale, per le occasioni immediate di simulazione che favoriscono una conoscenza non solo teorica ma immediatamente spendibile”.

La Investment Challenge ha inoltre lanciato l’arrivo sul mercato dei servizi di BG Saxo, la società nata dall’unione di Banca Generali e della danese Saxo Bank per portare in Italia la miglior piattaforma europea di trading online con oltre 35mila strumenti di investimento.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Banca Generali

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di consulenti-private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità. La strategia della società si basa su quattro elementi chiave: la consulenza qualificata di professionisti specializzati nella protezione della ricchezza delle famiglie e nel supporto alla pianificazione del loro futuro; un portafoglio prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura per le esigenze personali, servizi innovativi nel wealth management per la cura del patrimonio non solo finanziario, e strumenti innovativi che tramite la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia tra consulente e cliente. La mission della banca evidenzia il ruolo di Persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006, e controllato al 50,1% dal Gruppo Assicurazioni Generali – sinonimo da oltre 180 anni di solidità e sicurezza a livello internazionale- gestisce per conto della clientela oltre 69,0 miliardi di euro di masse (dati al 31 dicembre 2019). Presente in modo capillare sull’intero territorio nazionale dispone di 45 filiali bancarie e 137 uffici a disposizione degli oltre 2050 consulenti finanziari, e di un evoluto digital contact service per l’operatività. A ciò si aggiunge la piattaforma di digital banking, www.bancagenerali.it, che consente ai clienti di accedere autonomamente ai servizi e alle operazioni bancarie.

MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Il MIP Politecnico di Milano è riconosciuto come una prestigiosa scuola di business da oltre 40 anni, per la sua capacità di attirare laureati interessati a una carriera e aziende che desiderano migliorare l’organizzazione. Istituito nel 1979 come "Master in Ingegneria della Produzione", e trasformato nel 1986 in un consorzio tra il Politecnico di Milano, alcune istituzioni italiane e diversi importanti gruppi industriali pubblici e privati, oggi MIP è una società a responsabilità limitata senza fini di lucro.



Per questo motivo, MIP è in grado di integrare un know-how accademico con un'esperienza professionale pratica derivata dal mondo degli affari e della consulenza.