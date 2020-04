Il M5S rinvia l'elezione del capo politico

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo attraversando un momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica senza precedenti e tutte le nostre forze devono essere concentrate nell'unico obiettivo di accompagnare questo paese a rialzarsi, e per fare questo serve compattezza e unita' di intenti". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "Il Comitato di garanzia, pertanto, ha ritenuto opportuno rinviare le elezioni del nuovo capo politico ad un momento successivo e su questo ha richiesto una interpretazione autentica al garante del MoVimento, Beppe Grillo, il quale ha ribadito che non solo e' ammissibile, ma indispensabile, alla luce della eccezionale condizione in cui sta versando il paese, che si attenda la normalizzazione della situazione prima di procedere all'indizione della elezione del nuovo capo politico - prosegue il post -. Elezione che dovra' svolgersi necessariamente entro la fine dell'anno e comunque prima se le circostanze dovessero consentirlo". (ITALPRESS). sat/com 24-Apr-20 10:38